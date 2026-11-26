Mitte Oktober haben sich die Spitzen der Bundesregierung auf ein Uni-Budget von rund 16 Mrd. Euro für die kommende Leistungsvereinbarungsperiode geeinigt, das ist in etwa so viel wie in der laufenden Periode (2025-2027). Die Universitätenkonferenz (uniko) hat allerdings allein zur Inflationsabgeltung einen Bedarf von 18 Mrd. Euro angemeldet, als Reaktion haben die Rektorinnen und Rektoren massive Personaleinsparungen angekündigt.

"Wir nehmen das so nicht zur Kenntnis, da muss sich noch etwas ändern", pochte Gerhard Wohlfahrt, Vorsitzender der Betriebsrätevorsitzendenkonferenz (BRVK), am Donnerstag im APA-Gespräch auf eine "ausreichende Minimalfinanzierung" zumindest in Form eines nominellen Plus. Verhandelt werden solle mit den Unis, auch eine Einbindung der Arbeitgebervertretung fände er sinnvoll. Es könne einfach nicht sein, dass es bei einer zu erwartenden Inflation von zehn Prozent in den drei Jahren ab 2028 weniger Geld gebe statt mehr, so Wohlfahrt. Mit der aktuell geplanten Summe könnten die Unis ihre gesetzlichen Verpflichtungen jedenfalls nicht erfüllen: Entweder müsste bei der Lehre "extrem ausgedünnt" werden oder es würden Forschungsleistungen wegfallen, die die Gesellschaft zurecht von den Unis erwarte.

Trotz Regierungseinigung zum Budget ab 2028 sieht Wohlfahrt bei den Uni-Finanzen durchaus noch Spielraum - auch wenn er noch "nicht heute oder morgen" mit einem Nachschlag rechnet. In der Vergangenheit habe es immer wieder nachträglich Geld gegeben und am Beispiel der Strompreisbremse sehe man, dass es auch im aktuellen Sparbudget noch Chancen auf mehr Mittel gebe. Ernst dürfte es laut Wohlfahrt im Frühjahr werden: Dann soll feststehen, welche Summe die einzelnen Unis aus dem Gesamtbudget erhalten - und wie viel sie tatsächlich sparen müssen.

In den je nach Standort etwas unterschiedlich formulierten Resolutionen des Uni-Personals vom Mittwoch wird die Bundesregierung schon jetzt aufgefordert, "mit dem absehbaren Ende der großen geopolitischen Konflikte und dem damit verbundenen Anziehen der Wirtschaft entsprechend zu handeln". Dafür werden auch verbindliche Zusagen verlangt. Sollten die Bemühungen scheitern, werden auch gewerkschaftliche Maßnahmen bis zum Streik nicht ausgeschlossen. Die Freigabe durch den ÖGB wird noch dieser Tage erwartet.