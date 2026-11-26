Traditionell wird der Wahltermin alle zwei Jahre im Einvernehmen zwischen Ministerium und ÖH festgelegt. Der Urnengang muss laut Gesetz an drei Tagen von Dienstag bis Donnerstag zwischen Mitte April und Mitte Juni über die Bühne gehen, wobei aufgrund der Donnerstag-Feiertage und Pfingsten nicht allzu viele Möglichkeiten übrig bleiben. Nach der Wahl muss außerdem noch etwas Puffer für Koalitionsverhandlungen und die konstituierende Sitzung der neuen Bundesvertretung bzw. der neuen Hochschulvertretungen bleiben, da die neuen Exekutiven bereits am 1. Juli ihr Amt antreten.

Der Stichtag für die Wahlberechtigung am 23. März liegt genau sieben Wochen vor dem ersten Wahltag. Wer wählen will, muss bis dahin auch den ÖH-Beitrag und - falls solche anfallen - die Studiengebühren eingezahlt haben.

Derzeit steht eine Koalition aus Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) sowie Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) an der Spitze der ÖH-Bundesvertretung. Neben dem österreichweiten Studierendenparlament werden aber auch die Vertretungen an den einzelnen Hochschulen sowie in den einzelnen Studien neu gewählt. Beim Urnengang 2025 lag die Wahlbeteiligung bei 22,1 Prozent.