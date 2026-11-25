Für die Untersuchung hat OGM laut Presseunterlage Daten zu mehr als 900.000 Personen aus den Jahrgängen 1957 bis 1963 analysiert, die im Alter von 45 Jahren erwerbsfähig waren. Unter den Männern waren demnach insgesamt rund 79 Prozent im Alter von 65 Jahren noch erwerbsfähig. Zwölf Prozent waren erwerbsunfähig und neun Prozent bereits davor verstorben. Unter den Frauen waren insgesamt 84 Prozent noch arbeitsfähig, elf Prozent erwerbsunfähig und fünf Prozent verstorben. Nach Einkommen, beruflicher Stellung, Branche und Erwerbsverlauf gibt es allerdings große Unterschiede.

So waren jeweils knapp neun von zehn Männern und Frauen in der höchsten Einkommensklasse mit 65 noch erwerbsfähig und damit ein Fünftel bzw. ein Zehntel mehr als in der Gruppe mit den geringsten Einkommen. Besonders gefährdet sind laut den AK-Unterlagen wegen häufig schwerer und gefährlicher Tätigkeiten Arbeiterinnen und Arbeiter, zuletzt machten sie immerhin ein Fünftel der Erwerbstätigen aus: Nur 72 bzw. 79 Prozent in dieser Gruppe waren mit 65 noch erwerbsfähig, 16 bzw. 15 Prozent sind schon davor krankheitsbedingt ausgefallen. Zwölf bzw. sieben Prozent wurden keine 65 Jahre alt. Zum Vergleich: Unter Angestellten waren mit 65 noch 85 Prozent der Männer bzw. 86 Prozent der Frauen erwerbsfähig, unter Beamten 84 bzw. 87 Prozent.

Besonders hoch ist das Risiko, das Pensionsantrittsalter nicht oder zumindest nicht bei guter Gesundheit zu erreichen, in den Branchen Bau, Beherbergung, Gastronomie, Reinigung und Leiharbeit. Im Hochbau war laut der OGM-Auswertung gut ein Fünftel mit 65 nicht mehr erwerbsfähig, elf Prozent verstarben vor dem 65. Geburtstag. Nur 68 Prozent waren mit 65 noch arbeitsfähig, ähnlich sieht es in der Leiharbeit und in der Reinigung aus. Unter den Frauen waren Reinigungskräfte am seltensten mit 65 noch arbeitsfähig (73 Prozent). In dieser Branche war ein Fünftel zu diesem Zeitpunkt erwerbsunfähig, sieben Prozent sind bereits davor verstorben. Auch in der Gastronomie kommen vergleichsweise wenige Frauen gesund bis zum 65. Geburtstag (77 Prozent erwerbsfähig).

Nicht ausgeklammert werden darf aus AK-Sicht der Faktor Langzeitarbeitslosigkeit: Laut OGM-Studie waren 81 Prozent der Männer und 85 Prozent der Frauen, die in mittleren Jahren keine längere Phase der Arbeitslosigkeit erlebt hatten, mit 65 noch arbeitsfähig. In der Gruppe derer, die zwischen dem 40. und 45. Geburtstag mindestens ein Jahr lang durchgehend ohne Beschäftigung waren, waren es gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Männer und knapp zwei Drittel der Frauen.

Überhaupt sei Langzeitarbeitslosigkeit "die größte Baustelle bei den Älteren", betonte die AK. Ein Fünftel der Arbeiter und ein Sechstel der Arbeiterinnen sei 2024 aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gegangen, unter Angestellten ein Zehntel. Arbeiterinnen und Arbeiter mit Notstandshilfe-Bezug waren im Schnitt vor dem Pensionsantritt bereits 5,6 bzw. 6,7 Jahre ohne Job. Ein höheres Regelpensionsalter würde deshalb gerade in Risikobranchen lediglich dazu führen, dass arbeitslose ältere Menschen länger Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe anstelle einer Pension beziehen würden, so die AK.

"Solange Einkommen, Arbeitsbelastung und Gesundheit darüber entscheiden, wer das Pensionsalter überhaupt erreicht, ist jede Forderung nach einer Anhebung des Pensionsantrittsalters realitätsfern", wehrte sich auch ÖGB-Arbeitsmarktexperte Lukas Stani gegen eine Anhebung. "Für viele wäre ein noch höheres gesetzliches Pensionsalter nichts anderes als eine Pensionskürzung durch die Hintertür", warnte auch PRO-GE-Bundesvorsitzender Reinhold Binder per Aussendung. Statt reflexartig das Pensionsalter zu erhöhen, müsse dafür gesorgt werden, dass Menschen gesund und mit Job bis zur Pension kommen.

Panhölzl forderte statt einer Pauschallösung vom Bauarbeiter und der Reinigungskraft bis zum Uni-Professor "echte Sozialpolitik": "Sie muss es ermöglichen, gesund älter zu werden: Arbeitslosigkeit im Alter verhindern, chronische Krankheiten rechtzeitig behandeln und verhindern, dass Menschen nach langer Krankheit ihren Job verlieren."

Außerdem müssten die Arbeitgeber in die Pflicht genommen werden, ältere Menschen zu beschäftigen und die Arbeitsbedingungen anzupassen, warb die AK einmal mehr für ihr gemeinsam mit dem ÖGB entwickeltes Bonus-Malus-System. Gerade bei Akademikerinnen und Akademikern mit ihrer vergleichsweise höheren individuellen Anreiz, länger zu arbeiten, bräuchte es echte Angebote der Betriebe für längeres Arbeiten anstelle von Angeboten, möglichst früh oder spätestens mit 65 in Pension zu gehen. In der Debatte über das Pensionsalter plädiert die AK außerdem für mehr Sachlichkeit und eine "faire Berücksichtigung" gesundheitlicher Belastungen: Ein 35-jähriger Akademiker lebe im Schnitt rund sieben Jahre länger als ein gleichaltriger Pflichtschulabsolvent, hieß es mit Verweis auf Daten der Statistik Austria. Bei den gesunden Lebensjahren sei der Unterschied noch viel größer.