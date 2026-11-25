Im Dezember 2025 war der Publizist und ehemalige Grünen-Politiker, der später mit eigener Liste ("Jetzt") antrat, deshalb in erster Instanz zu insgesamt 57.000 Euro Entschädigung verurteilt worden. Davon waren 15.000 Euro an Bundespolizeidirektor Michael Takacs zu zahlen, ebenso viel an zwei weitere Spitzenbeamte, ein Vierter bekommt 12.000 Euro. Das Buch wird außerdem eingezogen, das Urteil müsste zudem in der "Kronen Zeitung" veröffentlicht werden.

Aus dem Gesamtkontext des Buches gehe klar der Vorwurf hervor, dass die drei Polizisten und eine Polizistin ihre Arbeit rund um die Ermittlungen zum Tod Pilnaceks nicht richtig gemacht hätten und dies mit dem Ziel der Vertuschung. "Das ist ein ganz massiver Vorwurf", so der vorsitzende OLG-Richter am Mittwoch. Gleichzeitig habe Pilz die journalistische Sorgfalt nicht eingehalten. Das im Rahmen der Berufung vorgebrachte Argument, es habe sich um Satire gehandelt, werde bereits "mit Blick auf den Klappentext" des Buches widerlegt.

Auch die Höhe der Entschädigungszahlungen aus dem erstinstanzlichen Urteil sei angemessen. So sei bei der Festlegung die Schwere des Vorwurfs und auch die Verbreitung des Buches in Betracht zu ziehen. Der mögliche Strafrahme wäre demnach bei bis zu 40.000 Euro gelegen (pro klagendem Beamten; Anm.) - die tatsächlich zugesprochenen Entschädigungszahlungen würde mit 15.000 und 12.000 Euro deutlich darunter liegen.

Inwiefern diese Summen auch ausgezahlt werden bzw. ob es zu einer Veröffentlichung des Urteils kommt, ist wegen der inzwischen angemeldeten Insolvenz der Zack Media GmbH aber fraglich. Der vorsitzende Richter sprach gleich zu Beginn die "außergewöhnliche Situation" an, dass die geklagte Partei ("Zack Media") zwischen dem erstinstanzlichen Urteil und dem heutigen Erkenntnis Insolvenz angemeldet hat. Die Forderungen der Kläger seien demnach als Insolvenzforderungen zu betrachten. Eine mögliche Rücksichtnahme darauf, dass das Unternehmen durch die Entschädigungen "in die Bredouille" gebracht werde, sei nicht geboten. Es gebe "keinen Anhaltspunkt, dass genau diese Entschädigungen für die Insolvenz ausschlaggebend war."

Die Zack Media GmbH hatte Anfang November Konkurs angemeldet und dabei auf mehrere anhängige Medienklagen verwiesen. Beim Einlangen solcher Klagen muss das betroffene Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen Rücklagen bilden. Dafür seien im Fall von Zackzack summiert bis zu 4,3 Millionen Euro fällig gewesen, was sich die Zack Media GmbH nicht leisten konnte.

Die vier Kläger - neben Takács auch Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp, NÖ-Landeskriminalamtsleiter Stefan Pfandler sowie eine Polizistin - haben sich in einer anschließenden Pressekonferenz erleichtert gezeigt und deutliche Kritik an Pilz geübt. "Pilz hat uns jeglichen Berufsethos abgesprochen", so die Polizeibeamtin. Zugleich wehrten sich die Beamten gegen den Vorwurf, es habe sich um eine sogenannte SLAPP-Klage gehandelt.

Wer sich gegen falsche Anschuldigungen wehre, versuche nicht Stimmen mundtot zu machen, so Takács. Er werde sich "weiterhin jeder sachlichen Kritik stellen". Er wies auch die Darstellung zurück, dass die Klagen der Polizisten schuld an der Insolvenz von Zack Media seien.

Popp sprach auch den Pilnacek-U-Ausschuss im Nationalrat an, bei dem viele Polizisten "stundenlang befragt wurden". Pilz habe hier "Kosten ausgelöst" (...), die vermeidbar gewesen wären". "Parlamentarische Kontrolle sei "mehr als notwendig", trotzdem müsse man "sich den Sachverhalt von Beginn an" ansehen. Dass sich Pilz "gebrüstet" habe, dies ausgelöst zu haben, solle zu denken geben.

In die gleiche Kerbe schlug der ÖVP-Fraktionsführer im Untersuchungsausschuss, Andreas Hanger - nahm dabei aber vor allem die FPÖ ins Visier. "Dieses Buch war das Drehbuch für den freiheitlichen Pilnacek-Untersuchungsausschuss." Nach dem heutigen Urteil müsse sich die FPÖ "ernsthaft die Frage stellen, auf welcher Grundlage sie ihre monatelangen Verdächtigungen aufgebaut hat."