In der Causa rund um die teilstaatliche Casinos Austria AG (CASAG) geht es um einen vermuteten Deal innerhalb der türkis-blauen Regierung im Glücksspielbereich. Der Vorwurf: Es soll eine ÖVP-FPÖ-Vereinbarung gegeben haben, den der FPÖ nahestehenden Sidlo auf einem Ticket von CASAG-Miteigentümer Novomatic in den CASAG-Vorstand zu entsenden - obwohl er für diesen Posten nur wenig qualifiziert gewesen sein soll. Im Gegenzug soll die FPÖ u.a. Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen beim kleinen Glücksspiel nach der Wiener Wahl signalisiert haben. Ermittelt wurde seit Juni 2019 nach einer anonymen Anzeige infolge der Veröffentlichung des Ibiza-Videos.

Angeklagt sind neben Strache auch der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann sowie der Gründer des Glücksspielkonzerns Johann Graf. Der Strafrahmen beträgt für alle Beschuldigten bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe. Die ersten beiden Verhandlungstage diese Woche sind nur für Plädoyers und die Einvernahme der Angeklagten reserviert. Zeugen sind noch keine geladen.