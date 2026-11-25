Die von der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zitierten Passagen sind mit 16. Oktober 2026 datiert, also mehr als einen Monat alt. Entsprechend die Reaktion aus dem Gesundheitsministerium und der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK): Hier werde auf Grundlage eines alten Verhandlungsstandes Alarm geschlagen, dabei sei noch alles im Fluss, wurde auf beiden Seiten gegenüber der APA betont. Die Regierung will ihre Vorhaben im Rahmen der Reformpartnerschaft (neben der Gesundheit geht es auch um Bildung, Energie und Verfassungs-/Verwaltungsbereinigung) am 7. Dezember endverhandeln und voraussichtlich am 8. Dezember präsentieren.

Für Steinhart sind aber auch die einen Monat alten Gesetzesentwürfe Grund genug, eine Gegenkampagne unter dem Slogan "Versorgung bedroht - Patienten in Not!" zu starten. Die konkreten Kritikpunkte führte ÖÄK-Kammeramtsdirektor Lukas Stärker aus. Bei den Gesundheitskliniken seien Ärzte benachteiligt, weil ärztliche Gruppenpraxen hier als Organisationsform ausgeschlossen und nur Ambulatorien (die in der Regel der Wirtschafts- und nicht der Ärztekammer unterstehen, Anm.) erlaubt würden.

Äußerst alarmiert sind die Ärztevertreter zudem, weil eine bereits unter dem grünen Gesundheitsminister Johannes Rauch geplante Maßnahme, die die Kammer durch ihr Lobbying im Jahr 2023 noch abwenden konnte, nun wieder in Aussicht genommen wird: Sollten sich Kammer und Sozialversicherung weiter nicht auf einen österreichweiten Gesamtvertrag einigen können, soll er den Ärzten aufgezwungen werden. Vorgesehen ist hier, dass ab einem noch nicht definierten Zeitpunkt die Bundesschiedskommission einen der neun Länderverträge als bundesweit gültig erklärt - für die Ärztekammer ein absolutes No-Go.

Im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) soll zudem eine Passage kommen, wonach Vertragsärzte wegen "unökonomischen Verhaltens" gekündigt werden könnten. Wahlärzte sollen auch dann zur Verwendung der e-Card-Infrastruktur gezwungen werden, wenn sie weniger als 300 Patienten versorgen. Außerdem drohten für sie Einschränkungen für den Berufszugang etwa durch Bedarfsprüfungen. Gesundheitsministerin Korinnna Schumann (SPÖ) wolle damit die Wahlarzttätigkeit unattraktiv machen, so der Vorwurf.

Kammer-Vizepräsident und Niedergelassenen-Obmann Edgar Wutscher nahm für die Kritik an der Gesundheitspolitik die Patienten in Beschlag. "Als mit Leib und Seele niedergelassener Allgemeinmediziner ist wirklich meine größte Sorge, dass mit dieser so genannten Gesundheitsreform der Patient unter die Räder kommt", warnte er vor "Staatsmedizin": "Es erinnert mich wirklich, da kann ich in meinem hohen Alter schon mitreden, es erinnert mich an Zustände im Ostblock." Verantwortlich dafür sah er den SPÖ-nahen Kassenobmann Andreas Huss, der mit "seinen Konsorten" auch die Wahlärzte niedermachen wolle. "Ich lasse mir vom ÖGK-Obmann nicht vorwerfen, dass in unseren Reihen nur Gauner sind", empörte er sich.

Differenzierter äußerte sich Angestellten-Obmann Daniel von Langen, ebenfalls Vizepräsident in der ÖÄK. Gesundheitskliniken könnten sinnvoll sein, die ärztliche Verantwortung für medizinische Entscheidungen müsse aber erhalten bleiben. Er appellierte an die Politik, all dies gemeinsam zu planen. Seine Abschlussworte klangen allerdings eher wie eine Warnung an die eigenen Standeskollegen: "Veränderungen gehören zum Leben, und wer nicht bereit ist zu Veränderungen, der wird verändert", sagte er in der Pressekonferenz.

Im Gesundheitsministerium zeigte man sich auf APA-Anfrage um Deeskalation bemüht. Es sei alles noch sehr volatil, und wovon die Ärztekammer rede, sei "Stand von irgendwann", hieß es. Man sei mit der Reform auf gutem Weg und werde in wenigen Tagen konkrete Maßnahmen präsentieren. Selbstverständlich werde es in der nächsten Woche auch noch Gespräche mit der Ärztekammer geben.

Letzteres bestätigte auch ÖGK-Obmann Huss, allerdings wolle man zuvor mit den Gesetzestexten fertig werden. Auch er betonte, dass die Entwürfe, auf die sich die Kammer beruft, nicht mehr aktuell seien. "Panik verbreiten auf Grundlage eines alten Stands von Gesetzestexten ist nicht angezeigt", betonte er. Bei den Gesundheitskliniken sei von Sozialpartnerseite auch eine Eigentümerschaft von Ärzten geplant. Dass beim Gesamtvertrag eine Deadline kommen könnte - Huss sprach vom 31.12.2028 - bestätigte er allerdings. Er verstehe die Sicht der Regierung, die Rute ins Fenster zu stellen, nachdem man sieben Jahre lang fruchtlosen Verhandlungen zugesehen habe. "Aber das heißt nicht automatisch, dass das kommt", erklärte Huss im Gespräch mit der APA.