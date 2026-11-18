Schuld an dieser drastisch nach oben zeigenden Kurve von "Blockierten" sei hauptsächlich, dass auf sozialen Netzwerken "jedes Bergerlebnis und jede Bergroute als einfach, lässig und toll dargestellt wird", führte Mössmer bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Innsbruck aus. Mit diesem "naiven Bild" und mit einer "guten Portion Selbstüberschätzung" bewegten sich die jungen Leute dann schließlich im alpinen Gelände, bis es "kein Vor und kein Zurück mehr gibt" und eben die Bergrettung ausrücken müsse.

"Es handelt sich bei diesen unverletzt Geretteten sehr wohl meist um fitte Leute, die auch gut ausgerüstet sind", fügte der Alpinkenner hinzu. Die Zahlen sprechen dabei jedenfalls für sich. Laut Bergrettung waren es im Jahr 2026 in Tirol 126 "Blockierte", im Jahr 2024 hingegen lediglich 62. Über den genauen Einfluss von Social Media und dessen exakte Bedeutung müsse allerdings "noch weiter diskutiert werden", wollte Mössmer nicht jeden "Blockierten" als Social-Media-Beeinflussten bezeichnen.

Besagte Diskussion darüber werde einen wesentlichen Teil des Programms des diesjährigen "Alpinforums" ausmachen, ließ ÖKAS-Vorstandsmitglied Mössmer wissen. Das Forum stehe unter dem Titel "Zwischen Risiko und Verantwortung" und bringe unter anderem den letzten "außergewöhnlichen Lawinenwinter" oder auch "Alpine Divorce" aufs Tapet. Die Alpinmesse, die am 21. und 22. November stattfindet und heuer ihr 20-Jahr-Jubiläum feiert, sei für solche Themen "der perfekte Rahmen", da hier nicht zuletzt "Industrie und Bergsportexperten" zusammenkämen.

Ebenjene Bedeutung der "Alpinmesse" und des "Alpinforums" hob auch Hansjörg Stern, interimistischer Geschäftsführer der Congress Messe Innsbruck (CMI), hervor. "250 Aussteller aus 20 Ländern treffen sich hier", so Stern. Zudem seien 27 Start-ups vor Ort, die ihre "innovativen Ideen" vorstellen würden. Dort würden "Innovationen von morgen" präsentiert, die die Messe zu "weit mehr als nur einer Ausstellung machten".

Es handle sich um eine "Plattform für Bergsportbegeisterte", bei der auch "Sicherheit am Berg" diskutiert werde, führte der ebenfalls anwesende Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP) aus. Die Innsbrucker Stadträtin Mariella Lutz (JA - Jetzt Innsbruck) wiederum betonte die "große wirtschaftliche Bedeutung" der Messe für die Tiroler Landeshauptstadt, während Messepräsidentin Sebiye Cara ebenfalls "Sporthandel und Seilbahnen" profitieren sah. Das Erfolgsmodell "Alpinmesse" beschrieb außerdem Projektleiter Christoph Heuschneider. Dieses beruhe nicht zuletzt darauf, dass diese die Formate "Ausstellung, Alpinforum, Workshops und Erlebnis" vereine.