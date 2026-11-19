Andreas Schmid von der Klinischen Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Krankenhaus Feldkirch und seine Co-Autoren haben eine Berechnung über die Reaktionszeiten im Falle eines Alarms wegen eines plötzlichen Kreislaufversagens für das gesamte Bundesland Vorarlberg publiziert ( https://doi.org/10.3390/jcm15218237). Die Experten: "Das Überleben nach einem Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses etc. (OHCA) hängt vom Zeitintervall zwischen Kollaps und Beginn der Herzdruckmassage ab. Wir schätzten ab, wie sich die gemeinsame Alarmierung von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr neben dem Rettungsdienst auf die modellierte Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen der ersten Helfer in Vorarlberg auswirken würde."

Der Hintergrund: In den ersten Minuten nach einem Herzstillstand ist die Minimierung des Zeitraums ohne funktionierendem Blutfluss und somit ohne Sauerstoffversorgung des Gehirnes (No-Flow-Intervall; Anm.) entscheidend für den Erhalt der Gehirnfunktionen und die Wiederherstellung des Spontankreislaufs (ROSC). In einem Modell, das auf beobachteten Episoden von Herzstillstand mit Kammerflimmern basierte, hätten Wissenschafter abgeschätzt: Die Überlebensrate sank um 2,3 Prozentpunkte pro Minute Verzögerung bis zur Reanimation, um 1,1 Prozentpunkte pro Minute Verzögerung bis zur Defibrillation und um 2,1 Prozentpunkte pro Minute Verzögerung bis zur erweiterten Reanimation, ausgehend von einer geschätzten Überlebensrate von 67 Prozent bei sofortiger Behandlung.

Die Wissenschafter hatten bereits in einer früheren Simulationsstudie in Niederösterreich gezeigt, dass die gleichzeitige Alarmierung von Freiwilligen Feuerwehren und des Rettungsdienstes die durchschnittliche Reaktionszeit von 10,6 auf 7,2 Minuten verringerte. Gleichzeitig wäre der Anteil der binnen zehn Minuten durch Einsatzkräfte erreichten Notfälle von 40 Prozent auf 92,6 Prozent gestiegen.

Jetzt haben Andreas Schmid und seine Co-Autoren (MedUni Wien/AKH) dieses Simulationsmodell für das gesamte Bundesland Vorarlberg durchgerechnet. Berücksichtigt wurden die Anfahrtszeiten von 18 Rettungsdienst-Standorten, 28 Polizeiwachzimmern etc. und 121 Standorten der Freiwilligen Feuerwehren. Berechnet wurden vier Einsatzkonfigurationen: nur Rettungsdienst, Rettungsdienst plus Polizei, Rettungsdienst plus Feuerwehr und Dreifachalarmierung. Auch in Vorarlberg sind Polizei-Einsatzwagen mit Defibrillatoren ausgerüstet, die Beamten für solche Notfälle ausgebildet.

Die Ergebnisse sprechen – so möglich – für Mehrfachinterventionen. Die Autoren der Simulationsstudie: "Von 500 (simulierten; Anm.) Einsätzen waren 499 auswertbar. Die mittlere Reaktionszeit betrug 9,81 Minuten mit Rettungsdienst allein, 5,45 Minuten mit Rettungsdienst und Polizei, 7,36 Minuten mit Rettungsdienst und Feuerwehr und 5,41 Minuten mit dreifacher Alarmierung. Der mittlere Zeitgewinn durch die dreifache Alarmierung gegenüber dem Rettungsdienst allein betrug 4,34 Minuten. Der Anteil der innerhalb von zehn Minuten erreichten Orte stieg von 51,1 Prozent (Rettungsdienst allein; Anm.) auf 87,4 Prozent (Rettung plus Polizei; Anm.), 87 Prozent (Rettung plus Feuerwehr; Anm.) und 94,6 Prozent (Dreifachalarmierung; Anm.) (...)." Der Anteil der Vorarlberger Wohnbevölkerung innerhalb von zehn Minuten Erreichbarkeit erhöhte sich von 55,6 Prozent (Rettungsdienst allein) auf bis zu 95,5 Prozent (Dreifachalarmierung).

Fazit, so die Wissenschafter: "Die Polizei traf an den meisten Einsatzorten früher ein, wobei das dichtere Feuerwehrnetz in ländlichen Gebieten den größten Beitrag leistete; ihre Kombination erreichte die meisten Einsatzorte." Die Ergebnisse aus den Modellrechnungen müssten aber noch in der Realität getestet werden, bevor man die Ergebnisse der Abschätzung eventuell regional umsetze. Immerhin stelle Vorarlberg im Falle eines auftretenden Herzstillstands außerhalb medizinisch-klinischer Einrichtungen eine besondere Herausforderung dar. Im dicht besiedelten Rheintal sei eine schnelle Reaktion des Rettungsdienstes möglich. In alpinen Regionen mit Gebieten wie dem Montafon oder dem Bregenzerwald mit ihren Seitentälern ist die Sicherstellung schnellster Hilfe durch Einsatzkräfte viel schwieriger.

Immer aber bleibt die Laienreanimation im Ernstfall entscheidend. Augenzeugen eines akuten Herz-Kreislauf-Stillstandes können binnen Sekunden reagieren, indem sie Alarm schlagen, mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen und so die Zeit bis zum Eintreffen ausgebildeter Helfer überbrücken.