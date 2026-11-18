"Die Idee ist, Materialien, die als Abfall gelten, in etwas Wertvolles zu verwandeln", erklärte Günther Rupprechter vom Institut für Materialchemie der Technischen Universität (TU) Wien in einer Aussendung. So würden alte Batterien Metalle enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung potenziell schädlich sind, "allerdings auch als Bausteine für funktionelle Materialien nützlich sein können".

Das Forschungsteam erzeugte magnetische Nanopartikel aus Zink von alten Alkalibatterien, Nickel von verbrauchten Nickel-Metallhydrid-Akkus und Eisen aus Eisenschrott. Es testete diese Schadstofffänger mit Kongorot, einem synthetischen organischen Farbstoff, der in der Abwasserforschung häufig als Modellschadstoff verwendet wird und nur schwer aus Wasser entfernt werden kann.

Die Nanopartikel aus Zinkferrit in Kombination mit Nickel-dotiertem Eisenoxid binden die Farbstoffmoleküle an ihrer Oberfläche und können in kurzer Zeit einfach mit Magneten abgetrennt werden. Das gelang im Versuchslabor auch in einem Durchfluss-Prototypen, bei dem verunreinigtes Wasser durch ein Glasrohr gepumpt wurde, das von einem externen Neodym-Magneten umgeben war. Dieser hält die magnetischen Teilchen an der Rohrwand fest, während das gereinigte Wasser weiterfließt.

Die Methode soll nun mit größeren Abwassermengen in realitätsnahen Bedingungen für die Abwasserreinigung getestet werden. Angestrebt wird auch eine Verbesserung des Verfahrens, um den Anteil der zurückgewonnenen Materialien weiter zu erhöhen und auch um dafür zu sorgen, dass die Nanopartikel nicht ihrerseits Schadstoffe ins Wasser abgeben.

(S E R V I C E - Link zur Studie: https://doi.org/10.1002/adsu.70704 )