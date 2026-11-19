Die dunkel gefärbten Fische bewohnen bevorzugt seichtere Meeresgegenden mit Seegras-Bewuchs und ernähren sich von wirbellosen Meeresbewohnern und kleinen Fischen. Die recht anpassungsfähigen und genügsamen Tiere sind für die Fischerei nicht von Interesse. Das Team um Studien-Erstautorin Isabella Leonhard und Martin Zuschin vom Institut für Paläontologie der Uni Wien ging daran, ihre Wachstumshistorie zu analysieren. Erschienen ist ihre Arbeit im Journal "Proceedings of the Royal Society B".

Wie sich geänderte Umweltbedingungen - respektive der aktuell rasant fortschreitende Klimawandel - auf Spezies auswirken, ist vielfach belegt. So leiden viele Fischarten unter gestiegenem Umweltstress sowie Überfischung und werden dadurch tendenziell kleiner als ihre Vorfahren vor längerer Zeit. Historische Vergleiche bei einer Art, die nicht im Fokus der Fischerei steht, gebe es bisher aber wenige, schreiben die Forschenden in ihrer Arbeit. "Wenn wir verstehen wollen, wie sich Meeresökosysteme verändern, dürfen wir nicht nur die Arten untersuchen, die auf unseren Tellern landen. Gerade unscheinbare Arten können sichtbar machen, wie sich ganze Ökosysteme und Nahrungsnetze verändern", so Zuschin in einer Aussendung.

Das Team wandte sich darum Ohrsteinen oder "Otolithen" zu, die in Sedimentbohrkernen aus der nördlichen Adria gehoben wurden. Die Mini-Steinchen befinden sich im Innenohr von Knochenfischen, wie der Schwarzgrundel. Da sie lebenslang weiterwachsen, speichern sich in ihnen Informationen über das Leben und Wachstum der Tiere. Die Wissenschafter können mit modernen Methoden die darin gespeicherten Daten ähnlich wie aus Baum-Jahresringen herauslesen. Diese vor dem slowenischen Ort Piran gewonnenen Informationen verglichen sie dann mit Beobachtungen an modernen Vertretern der Spezies und deren Otolithen.

Im Vergleich zu ihren Vorgängern wachsen moderne Schwarzgrundeln nun schneller und werden insgesamt auch größer. Die deutlichsten Wachstumsunterschiede sind epochenübergreifend demnach im ersten Lebensjahr zu beobachten. Das heutige Auftreten der Tiere im Golf von Triest unterscheidet sich jedenfalls statistisch signifikant von dem aus den fossilen Daten zu lesenden Muster - es liegt "außerhalb der natürlichen Variabilität", wie es die Forscher in ihrer Publikation ausdrücken.

Im Gegensatz zu vielen anderen Fischen, deren Körpergröße in der sich laut Zuschin "in tiefgreifendem Wandel" befindlichen nördlichen Adria tendenziell abnimmt, kann sich die Schwarzgrundel bisher behaupten. "Viele größere Fischarten haben durch Umweltveränderungen und intensive Befischung abgenommen. Die kleine, anpassungsfähige Schwarzgrundel gehört jedoch zu den Arten, die mit den heutigen Veränderungen vergleichsweise gut zurechtkommen, und sogar insgesamt profitieren – etwa durch weniger Räuber, geringere Konkurrenz oder mehr verfügbare Nahrung", erklärte Leonhard.

Die Veränderungen beim Wachstum seien jedenfalls bei weitem nicht nur, aber auch von der gestiegenen Wassertemperatur abhängig. Letztlich habe man es aber mit einer komplexen Kombination aus klimatischen und ökologischen Veränderungen zu tun, die das heutige Erscheinungsbild prägen, schreibt das Team: "Das verstärkte Wachstum sowie die größere Körpergröße in einem bestimmten Alter bei könnten eher eine kurzfristige ökologische Entlastung als eine langfristige Stabilität widerspiegeln." Dementsprechend ist auch offen, ob es für die Tiere so weitergeht. "Noch wissen wir nicht, wo selbst für anpassungsfähige Generalisten wie die Schwarzgrundel die Belastungsgrenze liegt", so Zuschin.

(S E R V I C E - https://dx.doi.org/10.1098/rspb.2026.1299 )