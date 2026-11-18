Wie oft eine wissenschaftliche Veröffentlichung von Fachkollegen zitiert wird, gilt neben der Zahl von Publikationen in Fachzeitschriften als Maß für die wissenschaftliche Relevanz der Arbeit einer Forscherin oder eines Forschers. Für die aktuelle Analyse haben die Experten vom "Institute for Scientific Information" (ISI) von Clarivate wissenschaftliche Arbeiten herangezogen, die von 2015 bis 2025 veröffentlicht und zitiert wurden. Dabei werden Filter eingesetzt, um Probleme wie übermäßig produktive Autoren, exzessive Selbstzitate sowie anomale Publikations- und Zitiermuster zu berücksichtigen.

Als "Highly Cited Researcher" gelten jene, die in ihrem wissenschaftlichen Gebiet im Erhebungsjahr im obersten Prozent rangieren und damit einen bedeutenden Einfluss auf ihr Fachgebiet ausgeübt haben. Darüber hinaus gibt es eine Kategorie für jene, die in mehreren Wissenschaftsfeldern hohe Werte erzielen ("Cross-Field").

Insgesamt finden sich 7.090 Namen auf der Liste, da einige Personen in mehr als einem Forschungsfeld genannt werden. Die USA bleiben mit 2.606 "Highly Cited Researchers" bzw. einem Anteil von 37 Prozent weltweit führend.

China liegt mit 1.484 Nennungen und einem Anteil von 21 Prozent auf dem zweiten Platz. Das Land konnte damit sowohl bei den absoluten Zahlen als auch beim weltweiten Anteil zulegen. Auf den Plätzen folgen Großbritannien (520), Deutschland (373) und Australien (292). Rund 74 Prozent der Auszeichnungen entfallen auf diese Top-5-Länder, 86 Prozent auf zehn der insgesamt 62 vertretenen Länder. Das verdeutlicht für Clarivate "eine bemerkenswerte Konzentration globaler Spitzenforschungstalente".

Wie in den Vorjahren führt die Reihung nach Institutionen laut der von Clarivate vorgenommenen Zuordnung die Chinesische Akademie der Wissenschaften mit 264 Nennungen an. Es folgen die beiden US-Universitäten Harvard (185) und Stanford (139). Unter den zehn besten Einrichtungen sind weiters die Tsinghua University (China), das Massachusetts Institute of Technology (USA), die National Institutes of Health (USA), die Zhejiang University (China), die Max-Planck-Gesellschaft (Deutschland), die University of Pennsylvania (USA) und die Oxford University (Großbritannien).

Unter den 50 zumindest teilweise in Österreich tätigen "Highly Cited Researchers" finden sich mit Gabriele Berg (Technische Universität Graz), Eva Comperat (Medizin-Uni Wien) und Christina Kaiser (Uni Wien) drei Frauen. Petr Havlik und Keywan Riahi, beide vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien, scheinen in zwei Kategorien unter den "Highly Cited Researchers" auf (jeweils Ökologie und Sozialwissenschaften). Insgesamt werden 226 Forscherinnen und Forscher so wie Riahi und Havlik in zwei Kategorien genannt, 29 in drei oder mehr Bereichen.

24 Wissenschafterinnen und Wissenschafter aus Österreich finden sich in der Kategorie "Cross-Field"; sie haben mit ihren fachübergreifenden Arbeiten laut Clarivate starken Einfluss auf mehrere wissenschaftliche Gebiete. Sechs hierzulande tätige Forscherinnen und Forscher werden in der Kategorie "Umwelt und Ökologie" genannt, jeweils vier in den "Sozialwissenschaften" und "Klinische Medizin". Es folgen die Kategorien Physik mit drei Nennungen, "Biologie und Biochemie", "Neurowissenschaften und Verhalten" sowie "Psychiatrie und Psychologie" mit jeweils zwei Nennungen sowie jeweils eine Nennung in den Bereichen "Molekularbiologie und Genetik", "Pharmakologie und Toxikologie", "Agrarwissenschaften", "Mikrobiologie" und "Geowissenschaften".

Laut der von Clarivate vorgenommenen Zuordnung führen die Reihung der österreichischen Institutionen die Universität Wien und das IIASA mit jeweils zwölf Nennungen an, gefolgt von der Medizin-Uni Wien (9), der Uni Innsbruck (5) und der Universität für Bodenkultur (3). Die Österreichische Akademie der Wissenschaften, deren Instituten mehrere der genannten Forschenden ebenfalls zugeordnet sind, kommt auf zwei Nennungen bei der Erst-Zuordnung. Das trifft auch für die Medizin-Uni Innsbruck und die Technische Universität (TU) Graz zu. Die Donau-Uni Krems, die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) in Linz, die Uni Salzburg, die Uni Graz und die TU Wien auf jeweils eine Nennung.

Im Folgenden die Liste der in Österreich tätigen "Highly Cited Researcher" (nur Erst-Zuordnung laut Clarivate):

Georg Winter, Biologie und Biochemie, ÖAW;

Jürgen Knoblich, Cross-Field, ÖAW;

Helmut Haberl, Cross-Field, Boku;

Andreas Holzinger, Cross-Field, Boku;

Dominik Wiedenhofer, Cross-Field, Boku;

Gerald Gartlehner, Sozialwissenschaften, Donau Uni Krems;

Gabriele Berg, Cross-Field, TU Graz;

Thomas Pock, Cross-Field, TU Graz;

Daniel Klotz, Cross-Field, IT:U;

Oliver Fricko, Cross-Field, IIASA;

Petr Havlik, Umwelt und Ökologie/Sozialwissenschaften, IIASA;

Edgar Hertwich, Cross-Field, IIASA;

Zbigniew Klimont, Cross-Field, IIASA;

Volker Krey, Cross-Field, IIASA;

Michael Obersteiner, Umwelt und Ökologie, IIASA;

Keywan Riahi, Umwelt und Ökologie/Sozialwissenschaften, IIASA;

Hans Joachim Schellnhuber, Cross-Field, IIASA;

Carl-Friedrich Schleussner, Cross-Field, IIASA;

Christopher Smith, Cross-Field, IIASA;

Werner Poewe, Neurowissenschaften und Verhalten, Medizin-Uni Innsbruck;

Herbert Tilg, Klinische Medizin, Medizin-Uni Innsbruck;

Christoph Bock, Cross-Field, Medizin-Uni Wien;

Eva Comperat, Klinische Medizin, Medizin-Uni Wien;

Marco Hein, Molekularbiologie und Genetik, Medizin-Uni Wien;

Siegfried Kasper, Psychiatrie und Psychologie, Medizin-Uni Wien;

Hans Lassmann, Neurowissenschaften und Verhalten, Medizin-Uni Wien;

Josef Smolen, Klinische Medizin, Medizin-Uni Wien;

Brendon Stubbs, Psychiatrie und Psychologie, Medizin-Uni Wien;

Michael Trauner, Klinische Medizin, Medizin-Uni Wien;

Johannes Zuber, Cross-Field, Medizin-Uni Wien;

Thomas Blaschke, Cross-Field, Uni Salzburg;

Rupert Baumgartner, Cross-Field, Uni Graz;

Andreas Bernkop-Schnuerch, Pharmakologie und Toxikologie, Uni Innsbruck;

Rainer Blatt, Physik, Uni Innsbruck;

Hannes Pichler, Physik, Uni Innsbruck;

Christian Rinke, Cross-Field, Uni Innsbruck;

Peter Zoller, Physik, Uni Innsbruck;

Franz Essl, Cross-Field, Uni Wien;

Georg Hoffmann, Agrarwissenschaften, Uni Wien;

Thilo Hofmann, Umwelt und Ökologie, Uni Wien;

Thorsten Hueffer, Umwelt und Ökologie, Uni Wien;

Christina Kaiser, Cross-Field, Uni Wien;

Thomas Rattei, Biologie und Biochemie, Uni Wien;

Andreas Richter, Umwelt und Ökologie, Uni Wien;

Adrian Tett, Cross-Field, Uni Wien;

Arndt von Haeseler, Cross-Field, Uni Wien;

Michael Wagner, Mikrobiologie, Uni Wien;

Wolfgang Wanek, Cross-Field, Uni Wien;

Mathew White, Sozialwissenschaften, Uni Wien;

Wolfgang Wagner, Geowissenschaften, TU Wien.

(S E R V I C E - Link zur Auswertung: https://clarivate.com/highly-cited-researchers/ )