Tiroler Ferdinandeum bringt Edition zu Orientalist Fallmerayer

"Tagebücher stellen für die Wissenschaft eine wichtige Quelle dar, verbinden sie doch persönliche Schilderungen mit dem Zeitkolorit ihrer Entstehungszeit und zeitgenössischen Beobachtungen", betonte Roland Sila, Leiter der Bibliothek des Ferdinandeums. Insgesamt würden rund 4.000 Seiten der Tagebücher aus den Jahren 1831 bis 1861 in der Bibliothek des Ferdinandeum aufbewahrt. Die Texte zu Fallmerayers Nilreise nach Ägypten und in den heutigen Sudan sind nun in der Edition "Es ist dort ein Zaubergarten" neu erschienen.

Die Texte würden zeigen, welche Strapazen Reisende im 19. Jahrhundert auf sich nehmen mussten und geben zudem einen Einblick in die Gedankenwelt Fallmerayers. Tourismus im heutigen Sinn habe es damals noch nicht gegeben und Eisenbahnen auf dem europäischen Festland seien kaum etabliert gewesen. Die wohlhabende europäische Gesellschaft begeisterte sich - nicht zuletzt wegen Napoleons Ägyptenfeldzug und der Entzifferung der Hieroglyphen durch Jean-François Champollion - zunehmend für die Kulturen des Orients. Gelehrte, Künstler und Sammler wollten die Pyramiden, Tempel und antiken Monumente mit eigenen Augen sehen. Eine Fahrt zum Nil galt als ultimatives Abenteuer.

Fallmerayer reiste als Begleiter des russischen Grafen und Generals Alexander Iwanowitsch Ostermann-Tolstoi ins Niltal. Von München führte die Route über Triest und Alexandria nach Kairo und anschließend flussaufwärts bis nach Wadi Halfa im heutigen Sudan. In seinen Tagebüchern beschreibt der Historiker unter anderem Landschaften und Menschen, politische Ereignisse oder alltägliche Konflikte. Seine Beobachtungen, die jene eines europäischen Intellektuellen seiner Zeit widerspiegeln und von eurozentrischen Werturteilen über die Bevölkerung begleitet werden, geben jedenfalls einen unmittelbaren Einblick in die Lebenswelt Ägyptens und Nubiens im frühen 19. Jahrhundert.

Manche Orte aus seinen Notizen existieren heute nicht mehr. So etwa der Tempel von Taffeh, der heute vollständig aufgebaut im Rijksmuseum van Oudheden im niederländischen Leiden steht. Durch den Bau des Assuan-Hochdamms und die Entstehung des Nassersees in den 1960er- und 1970er-Jahren verschwanden seinerzeit große Teile der historischen Kulturlandschaft Nubiens unter Wasser.

Die beim Bozner Raetia Verlag erschienene Edition verbindet zudem Gedrucktes mit digitaler Wissenschaftsvermittlung: Über QR-Codes im Buch kommt man etwa auf die Projektseite der Tiroler Landesmuseen, wo zusätzliche Anmerkungen abgerufen werden können. Jedenfalls wird dort das gesamte Forschungsprojekt zu den Aufzeichnungen Fallmerayers einschließlich der digitalen Edition präsentiert.

Der erste Band wurde von Isabel Grimm-Stadelmann, Privatdozentin für byzantinische Medizingeschichte an der Ludwig Maximilians-Universität München, und dem Ägyptologen Alfred Grimm herausgegeben und bearbeitet. Er erscheint in der von Landesmuseen-Direktor Andreas Rudigier und Sila herausgegebenen Reihe edition bibliothek ferdinandeum.