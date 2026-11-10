Dianne Reeves und Branford Marsalis huldigen John Coltrane

Branford Marsalis und die Grand Dame des Jazzgesangs, Dianne Reeves, haben das Album "Dedicated to You" (im September auf Blue Note veröffentlicht) als Huldigung an Coltrane aufgenommen und sind nun gemeinsam mit Marsalis' Quartett rund um den Globus mit ihrer "...celebrate John Coltrane"-Tour unterwegs; vor wenigen Tagen in der New Yorker Carnegie Hall, am Montagabend im Wiener Konzerthaus.

Natürlich könnte man mit Coltranes Werken locker eine einwöchige Residency füllen, von "Blue Train" (1957) bis "A Love Supreme" (1964/65). Doch Marsalis rückt bei der Tour eher das legendäre 1963er-Album "John Coltrane and Johnny Hartman" in den Mittelpunkt - u. a. mit den beiden Stücken "Lush Life" (Billy Strayhorn) und "They Say It's Wonderful" (Irving Berlin), die rasch den Status zeitloser Standards erreichten.

Live ist das eine musikalisch grandiose und auch sehr frisch wirkende Huldigung des großen John Coltrane: Das Marsalis Quartet performte - mit dem Chef ganz zuvorderst - erwartungsgemäß auf allerhöchstem Niveau. Wenn man einen der grandiosen Musiker hervorheben will, dann wohl Drummer Justin Faulkner, der zum Abschluss des regulären Sets im Zentrum einer epischen Version von "Afro Blue" stand.

Dianne Reeves war den gesamten Abend nicht nur eine beeindruckende Vokalistin - sie war mit all ihrer sprühenden Energie auch die treibende Kraft für die gesamte Formation. Und ihre Stimme ist nach wie vor mehr als nur präsent - dabei ist Reeves zu ihrer eigenen Verwunderung, wie sie in Wien treuherzig bekannte, heuer 70 geworden. Immer noch turnt sie sich vom tiefen Timbre scheinbar mühelos in Sekundenschnelle in luftigste Höhen.

Ganz großartig waren die mehrfachen Passagen, bei denen Reeves und Marsalis die Melodien unisono interpretierten (also Vocals und Saxophon im absoluten Gleichklang waren). Bei einem Solo hat Branford Marsalis versehentlich Reeves' Mikrophon samt Ständer umgeworfen. Er hat beides auch wieder brav aufgestellt, während er kurzfristig nur mit der linken Hand sein Solo weitergespielt hat. Dabei wäre diese Mühe gar nicht nötig gewesen: Dianne Reeves hätte den Konzerthaus-Saal wohl auch ohne Verstärkung stimmlich gefüllt.

Fazit der John Coltrane-Celebration von Dianne Reeves und Branford Marsalis: Man kann sich vor einem ganz Großen respektvoll tiefst verneigen und musikalisch trotzdem auf Augenhöhe bleiben.

Der 2020 an COVID verstorbene Vater Ellis Marsalis - ein renommierter Pianist, der u. a. mit Nat Adderly spielte - sorgte bei seinem Nachwuchs übrigens für eine regelrechte Jazz-Kombo: Der ältere Bruder von Branford ist Trompeten-Superstar Wynton, der nächst-jüngere Delfeayo spielt Posaune und das Familien "Küken" Jason Schlagzeug und Vibrafon. Kleiner Geheimtipp für Schnellentschlossene: Einen der Brüder kann man quasi parallel zu Branford im Moment in Wien erleben - Delfeayo gastiert am Montag und auch noch am Dienstag mit seinem Quintett im Jazzland - man könnte also innerhalb von zwei Abenden in der Wiener City die halbe Marsalis-Bruderschaft hören...

(Von Werner Müllner/APA)