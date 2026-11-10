Forscher geben neue Einblicke in die letzten Jahre der Monarchie

Das sei auch für Historikerinnen und Historiker eine Chance, da diese letzten Regierungen generell weniger erforscht wurden als andere. "Dabei sind Phasen des Übergangs und der Instabilität oft besonders spannend", sagte Fischer-Nebmaier. 1914 hatte der Erste Weltkrieg begonnen, zwei Jahre später - zu Beginn der Protokolle - starb Kaiser Franz Joseph. Sie enden mit dem Verzicht auf alle Amtsgeschäfte durch Kaiser Karl, und damit dem Ende der Habsburgermonarchie.

Dabei gab es im dualistischen System Österreich-Ungarn eigentlich drei Regierungen: Die beiden "nationalen" Regierungen hatten keinen Außenminister, während es eine zusätzliche, gemeinsame Regierung mit drei festen Ministern gab (Außen, Krieg und Finanzen). Bei den nun veröffentlichten Protokollen handelt es sich um den Ministerrat der österreichischen Reichshälfte. "Das war im Grunde der Vorläufer des aktuellen Ministerrats, also die Regierung von Österreich, nur eben ohne Außenminister und ohne Einfluss auf die militärische Kriegsführung", so Fischer-Nebmaier im Vorfeld der Buchpräsentation am Mittwochabend in Österreichischen Staatsarchiv in Wien. Deswegen standen in den Gesprächen auch wirtschaftliche Belange im Vordergrund.

Die Veröffentlichung ist Teil eines seit 1967 laufenden Projekts, bei dem die Ministerratsprotokolle der Habsburgermonarchie von 1848 bis 1918 für die Öffentlichkeit editiert und seit 2018 auch als digitale Versionen publiziert werden.

"Für Österreich waren die Ressourcenknappheit und der Nahrungsmittelmangel zentrale Probleme", erklärte der Historiker. Dabei ging es weniger um die Produktion, sondern um Transportschwierigkeiten. So wurde etwa die Kohle im heutigen Tschechien und Polen zwar abgebaut, blieb dort aber aufgrund fehlender Eisenbahnwaggons liegen und entzündete sich auf der Halde selbst, wie die Protokolle zeigen. Ähnliches gelte für Nahrungsmittel, die zudem hauptsächlich aus der ungarischen Reichshälfte stammten.

Dadurch war der österreichische Teil der Monarchie auch ein Stück weit erpressbar: Österreich-Ungarn hatte drei Armeen, von denen eine gemeinsam geführt wurde. "Ungarn wollte die gemeinsame Armee zweiteilen, was für Österreich eigentlich vollkommen inakzeptabel war. Aber weil Ungarn über bessere Nahrungsmittelvorräte verfügte, konnte Österreich im Grunde nicht nein sagen", so Fischer-Nebmaier. Die Besprechungen dazu seien vollkommen unbekannt gewesen, bevor sie im Rahmen der Arbeiten für den neuen Band entdeckt wurden. "Weil die Regierung und auch der Kaiser die Bevölkerung einfach nicht ernähren konnten, ist die Legitimierung des ganzen Regierungssystems geschwunden", sagte Fischer-Nebmaier.

Auch deswegen haben die Regierungen im Zeitraum von 1916 bis 1918 versucht, eine jahrzehntelang versäumte Sozialpolitik aufzuholen. "Es ging da um eine Aussöhnung mit den Arbeitern und den sozialdemokratischen Führern, deren Hauptmotiv im Kontext der russischen Revolution und der prekären Lage die große Angst vor der Revolution war", so Fischer-Nebmaier. So eine systematische Sozialpolitik habe es davor nicht gegeben. Sie zeigte sich etwa in der Gründung eines der ersten Sozialministerien weltweit, des ersten Gesundheitsministeriums in Europa und Grundlegungen einer allgemeinen Gesundheitsversorgung.

Noch im Jahr 1918 habe es außerdem einen Gesetzesentwurf zur Errichtung der Arbeiterkammer unter dem Kaiser gegeben. Dieser sei schon an das Parlament weitergeleitet, dort aber noch nicht behandelt worden. Besonders kurios: "Nach dem Entwurf hätte der Staat die Kosten der Errichtung der Kammern getragen, während sie nach dem Gesetz von 1920 nur vorgestreckt wurden", so der Experte. "Das wäre wohl der bessere Deal gewesen; jedoch weiß niemand, wie das Gesetz nach einem Gang durch den Reichsrat ausgesehen hätte."

Zu den neuen Erkenntnissen durch die Protokolle zählt auch eine wenig bekannte Affäre: Mit einem frühen "Leak" an die Presse verhinderte wohl ein Mitglied des Ministerrats einen Staatsstreich der Regierung von Ministerpräsident Ernst von Seidler (1917-1918). Das Ziel wäre die erneute Schließung des Parlaments gewesen, bevor Informationen aus den Protokollen an die liberale Wochenzeitung "Der Morgen" weitergegeben worden sind. "Das war ziemlich unerhört im damaligen Österreich", betonte Fischer-Nebmaier. "In den Protokollen lässt sich nachlesen, wie Seidler seinen Ministern - und sogar dem Protokollführer - eine Gardinenpredigt hält und sie zum Schwur auffordert, dass sie es nicht waren."

(S E R V I C E - Link zum Teilband 1916-1918: https://go.apa.at/Vpnzqg5Q ; Informationen zur Präsentation am 11.11.: https://go.apa.at/jFGB0XUz )