Bettina Balaka liest aus ihrem Erzählband "Die Abgängigen"

Balaka, die in ihrem reichen Oeuvre neben zahlreichen Erzählbänden auch einige Romane ("Eisflüstern", "Die Tauben von Brünn", "Der Zauberer vom Cobenzl" u.a.) vorzuweisen hat, bietet ein breites Spektrum an Themen und Herangehensweisen. Ob es um Erkenntnisse beim Maturatreffen einer ehemaligen Mädchenklasse geht ("Das Leben einer Frau zerfällt in zwei Phasen: sexuelles Belästigtwerden und sexuelles Ignoriertwerden."), den Tod eines Influencers in einer Klamm oder um die Liebesnöte einer Galeristin, die sich ausgerechnet mit dem Caterer einlässt, der für die kulinarische Versorgung beim Vierziger ihres Mannes verantwortlich ist - immer wieder sind es neue Facetten des Lebens, die aus überraschenden Perspektiven beleuchtet werden. Und immer wieder punktet Balaka mit Lakonie und trockenem Humor.

Doch es geht nicht nur um Menschen. Dido und Aeneas heißen bei ihr Hund und Katz', es geht um Wölfe und Weihnachtskarpfen, und auch im Opener sorgen Tiere dafür, dass die Entspannung der immer gravierender werdenden Paarkrise buchstäblich vom Himmel fällt. Ein von einem Krähenschwarm bedrängter Habicht lässt das sich bereits gekrallte Hasenbaby fallen. Dieses fällt weich - nämlich Ludwig direkt auf den Kopf. Die verständigte Gefährtin eilt mit Körbchen und Verbandszeug herbei. Die Versöhnung scheint zum Greifen nahe. Sie fühlt sich recht flauschig an ...

(S E R V I C E - Bettina Balaka: "Die Abgängigen", Haymon Verlag, 184 Seiten, 23,90 Euro; Lesung am Dienstag, 10. November, 18 Uhr, in der Alten Schmiede, Schönlaterngasse 9, 1010 Wien)