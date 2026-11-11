Der "Heilige" Martin Puntigam probiert es wieder solo

Einer der Gründe für die angestrebte Heiligsprechung ist profan: "Er" möcht' nicht vergessen werden, bis in alle Ewigkeit. Also kramt Martin Puntigam im reichlichen und reichlich skurrilen Fundus der Kirche, wie es bei Kanonisierungen so abzulaufen hat. Dass der Messias der Heiligen Katharina seine Vorhaut als Vermählungsring überreicht haben soll, bizarre Märtyrertode, ein ausgiebiger Exkurs über den segensreichen Onan sowie ans Publikum durchgereichte Schluckbildchen ("sakrales Superfood"), garniert mit Kapitalismuskritik, Faschismusanprangerung, Klimawandel, Fußfessel, Don Camillos Saturno-Hut, Thiel und Musk, Verschwörungstheoretisches - ein reichlicher Fundus. Viel zum Wundern, einiges zum Nachdenken - schnelle Lacher sind Puntigams Sache ohnehin nicht.

Assistiert wird Puntigam von Sprechpuppe Kreuzi, ein hölzerner Experte, da schließlich bei Tod und Himmelfahrt des Juniorchefs Augen- und Ohrenzeuge gewesen. Bevor man sich Gedanken machen kann, was man gern von sich als Reliquie hätte, muss ein Heiligenname her. Martin ist schon vergeben. Also muss es Puntigam selbst sein, zum Glück hatte der Martin einen tugendhaften und aufopferungsvollen Vorfahren, der in Bosnien Gutes tat und mit Thronfolger Franz Ferdinand recht eng war. Martyrium oder eine hochgradige Tugendhaftigkeit, mit beidem mag bzw. kann Puntigam nicht aufwarten.

Aber etwas von ihm müsste schon für die Ewigkeit bleiben, wünscht er sich. Ein oder mehrere Wunder müssen her, das Blutwunder, das er nach der Rezeptur des befreundeten Science Busters auf der Bühne mixt, mag nicht so recht werden - Farbe, Konsistenz und so. Mit dem andernfalls erforderlichen Tugendgrad ist es auch nicht so weit her. Und den Weg über das Märtyrertum mag der Martin verständlicherweise nicht nehmen.

Da Wunder bekanntlich etwas länger dauern, wird das erforderliche erst am Ende des zweiten Teils vollbracht. Martin hat sich der mit seinem Nachnamen verbundenen Kernkompetenz besonnen. Ein bisschen holpert es in den zweieinhalb Stunden - mit Pause - noch dahin. Da gehen noch Nachschärfungen, wenn man auf mehr als freundliche Publikumsunterhaltung mit Denkanstößen steht. Heiligsprechungen dauern für gewöhnlich etwas länger. Und dass er tatsächlich den Franz-Ferdinand-Witz mit der Fee erzählt, ist alleine schon eine Seligsprechung wert.

(Von Peter Kolb/APA)

(S E R V I C E - "Der Heilige Puntigam" von und mit Martin Puntigam, Weitere Termine im Theatercafé in Graz bis 14.11. bzw. 14. und 16.1. 2027; Sonstige Termine unter www.puntigam.at )