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Semino Rossi lädt "besondere" Gäste zu Show in Mörbisch

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Schlagersänger Semino Rossi ist "ein fröhlicher, positiver Mensch"
©APA, Wolfgang Hauptmann
Semino Rossi lädt sich gerne Gäste zum Abendessen bei ihm zu Hause ein. "Aber nur besondere", so der Sänger. Solche habe er auch "persönlich" zu einem Konzert am 2. September 2027 auf der Seebühne Mörbisch gebeten: Johnny Logan, Andy Borg, Claudia Jung und Natalie Holzner. Rossi selbst wird mit Band und Chor auftreten. "Es gibt dann vielleicht das eine oder andere Duett", sagte Veranstalter Wolfgang Werner in Wien bei der Präsentation der Premiere einer neuen Konzertreihe.

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Unter dem Motto "Ich lade gern mir Gäste ein" sollen "internationale Stars der Pop- und Schlagerszene" zu Rossi an den Neusiedler See kommen, hieß es bei dem Medientermin am Mittwoch. "Musik verbindet", betonte der in Argentinien geborene und in Österreich lebende Sänger. "Und Mörbisch ist der richtige Platz." Für "jeden Geschmack" soll etwas im Programm dabei sein, für jedes Alter - "auch für junge Leute". Es werde "ein Abend voller Überraschungen".

Was das Publikum von ihm erwarten darf: "Ich werde mit meiner Band die ganze Schlagermusik bringen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Ein paar spanische Lieder sind auch immer dabei." Über seine Gäste sagte er: "Das sind Leute, die ich seit 20 Jahren kenne. Natalie Holzner noch nicht so lange, aber sie hat mich vergangenes Jahr bei meiner Weihnachtstour begleitet. Sie ist eine sehr gute Sängerin."

Das Burgenland ist dem 64-Jährigen nicht fremd, ist er doch öfter in Mörbisch aufgetreten: "Das Land der guten Weine. Ich habe ein paar gute Weine schon probiert", schmunzelte er im Gespräch mit der APA. "Und ich habe fünf Kilo Marillen gekauft und sie meiner Frau mitgebracht."

Semino Rossi gilt als Publikumsliebling. Was macht ihn dazu? "Das entscheide nicht ich, sondern das Publikum", lachte er. "Vielleicht spielt mein Akzent eine Rolle, oder meine Herkunft, oder mein Weg, den ich gemacht habe, der nicht einfach war." 1985 kam Rossi über Spanien nach Österreich. Zunächst schlug er sich als Straßenmusiker durch, es folgten Engagements in Hotels. Große Bekanntheit wurde ihm schließlich nach Auftritten im "Musikantenstadl" zuteil.

Er sei ein "fröhlicher, positiver Mensch", hielt Rossi fest. So soll auch die Show in Mörbisch werden: "Ich möchte, dass die Leute einen wunderschönen Abend verbringen und ein bisschen den Alltag vergessen." Bis dahin hält er sich mit Spaziergängen mit seiner Frau fit, verriet er. "Ich schwimme auch gerne, und ich achte ein bisschen auf meinen Bauch, auf meine Figur."

(S E R V I C E - Tickets unter www.oeticket.com und www.artist4ever.at )

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Wolfgang Hauptmann/WOLFGANG HAUPTMANN

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