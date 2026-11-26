Vollsynthetische Musik führe Hörerinnen und Hörer in die Irre und entziehe Künstlern Streams und Tantiemen, begründet das Unternehmen den Schritt in der Ankündigung.

Titel, die zwar mit Hilfe von KI-Tools entstanden sind, aber nicht ausschließlich von diesen erstellt wurden, sind den Angaben zufolge aber weiter zulässig. Tidal liefert auch noch etwas Statistik zum KI-Problem: So seien in den letzten 90 Tagen 43 Prozent aller an die Plattform gelieferten Titel als vollständig KI-generiert identifiziert worden. Aktuell seien etwa 27 Millionen Titel im Tidal-Musikkatalog entsprechend gekennzeichnet, was 6,3 Prozent aller verfügbaren Songs bei Tidal entspreche.

So weit wie Tidal ist bislang noch kein anderer Musik-Streamingdienst gegangen: Andere Anbieter kennzeichnen die entsprechenden Titel oder Alben in aller Regel nur als KI-Musik, belassen sie aber im Katalog.

Nutzerinnen und Nutzer, die wissen möchten, wie viele vollsynthetische Songs sich in Ihren Streamingdienst-Playlisten verstecken, können dazu etwa auf ein kostenloses Tool des Streaminganbieters Deezer zurückgreifen.

Dazu müssen sie auf der KI-Detektor-Seite von Deezer auf den Button "Meine Playlists scannen" klicken, den genutzten Streamingdienst auswählen, dann das eigene Konto verbinden und die Playlists scannen lassen. Das Ganze ist kostenlos für bis zu 100 Playlists möglich. Anschließend erhält man eine Ergebnisauswertung.