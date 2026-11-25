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Wer sich an die Zubereitung von Corndogs wagen mag, sollte mit einem klassischen amerikanischen Corndog starten, rät der Kochbuchautor Josh Flatow. Mit seinem Rezept aus "Goldene Zeiten" bekommt man mit wenigen Zutaten einen herzhaften Snack, der sich gut vorbereiten lasse. Der Maismehlteig schmeckt leicht süßlich, das Innere bleibt saftig. Ketchup und Senf dazu - fertig ist die Wurst am Stiel.

von APA