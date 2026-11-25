Die Erkenntnisse sollen dabei helfen, zu erforschen, wie Asteroiden gezielt von der Erde abgelenkt und möglicherweise verheerende Einschläge auf unserem Planeten verhindert werden können.

Dimorphos hat einen Durchmesser von circa 150 Meter und Begleitmond des größeren Asteroiden Didymos. Das Paar ist derzeit etwa 190 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Im September 2022 krachte die NASA-Sonde "Dart" gezielt auf Dimorphos. Die europäische Mission "Hera" untersucht, wie sich das ausgewirkt hat. Sie ist die europäische Komponente des Projekts "Asteroid Impact Deflection Assessment" (Aida). Deutschland ist maßgeblich an dem Vorhaben beteiligt. Die Sonde wurde bei OHB in Bremen gefertigt und wird aus dem ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert.

Nun veröffentlichte die ESA ihre ersten "Hera"-Aufnahmen von Dimorphos und damit die ersten hochauflösende Bilder des veränderten Asteroiden. "Diese Bilder sind weit mehr als eine wissenschaftliche Sensation", sagte Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorständin für Raumfahrt am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). "Sie sind der Beleg dafür, dass wir den Gefahren aus dem All nicht mehr handlungsunfähig ausgeliefert sind."

Mit "Dart" gelang es erstmals, die Bewegung eines Asteroiden durch einen gezielten Einschlag messbar zu verändern. Die Umlaufzeit von Dimorphos um Didymos wurde durch den Aufprall der NASA-Sonde um rund 33 Minuten auf 11 Stunden 23 Minuten verkürzt.

Doch wie effizient die Ablenkung war, können erst die Beobachtungen von "Hera" zeigen. Entscheidend wird es dafür sein, die Masse des Asteroiden herauszufinden. In den nächsten Monaten soll "Hera" den Himmelskörper genauer untersuchen und ihm dabei näher kommen.

Ob zwei Kleinsatelliten wie geplant auch auf dem Asteroiden werden landen können, wird sich erst noch zeigen. Denn überraschend entdeckten die Fachleute auf den Bildern, die "Hera" lieferte, dass Hunderte Brocken sich im Umfeld des Asteroidenpaars bewegen. Ihre Größe liege zwischen einem Fußball und einer Waschmaschine, erklärte Planetenforscherin Naomi Murdoch, die zum "Hera"-Daten-Auswertungsteam gehört.

Ob die Objekte durch den Aufprall von "Dart" entstanden sind oder einen anderen Ursprung haben, können die Fachleute noch nicht sagen. Man werde nun beobachten, wie sie sich bewegen und wie groß sie genau sind, und so mehr über ihre Herkunft erfahren, meinte Murdoch. Für die Kleinsatelliten bedeutet der unerwartete Fund ein erhebliches Risiko, denn die Brocken könnten sie treffen und beschädigen. Nun wird evaluiert, ob ihr Weg zum Asteroiden geändert werden muss.

Einschläge von Asteroiden auf der Erde sind extrem selten, können aber schwere Folgen haben. Im Februar 2013 explodierte ein 20 Meter großer Himmelskörper über der russischen Millionenstadt Tscheljabinsk. Durch die Druckwelle und splitterndes Glas wurden rund 1.500 Menschen verletzt.

Dem DLR zufolge würde ein Objekt mit mehreren Kilometern Durchmesser einen deutlich heftigeren Einschlag verursachen. "Das könnte ganze Kontinente bedrohen und hätte existenzielle Folgen für die Menschheit." Derzeit seien mehr als 42.000 erdnahe Objekte bekannt. Allerdings befinde sich keines davon aktuell auf Kollisionskurs mit der Erde.