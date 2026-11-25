Nach Behördenangaben hatten Bewaffnete am Dienstagvormittag zunächst versucht, einen Geldtransporter zu überfallen. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie in den Supermarkt und verschanzten sich dort mit den Geiseln. Im Internet verbreitete Aufnahmen zeigten maskierte und bewaffnete Männer in Kampfmontur mit gefesselten Geiseln in dem Supermarkt. Einem Supermarktangestellten zufolge waren sie "ziemlich betrunken". Am Dienstagabend ließen die Gangster zunächst zehn Geiseln frei, darunter mehrere ältere Frauen.

Zahlreiche Menschen befanden sich noch in der Gewalt der Geiselnehmer, als Einsatzkräfte der Polizei und der Armee das Gebäude um kurz nach Mitternacht schließlich stürmten. Ein Hubschrauber kreiste im Tiefflug über dem Gebäude, Explosionen waren zu hören. Die Stadtverwaltung von Cartagena erklärte anschließend, alle Geiseln seien befreit und wohlauf.

"Wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu ergeben und die Geiseln freizulassen. Sie haben die Chance ausgeschlagen, und wir haben entschlossen gehandelt", sagte der kolumbianische Präsident Abelardo de la Espriella, der im militärischen Kampfanzug und mit Pistole im Holster vor Ort erschienen war.

Einen Zusammenhang mit Guerillaorganisationen oder paramilitärischen Gruppen schloss der mit US-Präsident Donald Trump verbündete rechte Hardliner aus. Bei den Tätern handle es sich vielmehr um gewöhnliche Kriminelle, die in die Enge getrieben worden seien und daraufhin Geiseln genommen hätten.