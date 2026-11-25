Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Feinstrumpf-Tipp fürs Ausrollen von Keksteig in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Einen Feinstrumpf oder eine Strumpfhose über das Nudelholz ziehen und an den Enden festhalten, sodass der Stoff straff über der Rollfläche liegt. Anschließend den Teig wie gewohnt ausrollen.

Fazit: Der Teig lässt sich gut ausrollen, ohne am Nudelholz festzukleben oder zu reißen. Praktischer Nebeneffekt: Die Rolle bleibt sauber. Lediglich an den Rändern reißt der Teig manchmal etwas ein. Das lässt sich auch mit dem Feinstrumpf nicht ganz verhindern.