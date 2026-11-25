Denn Barreto sei die erste Mutter und verheiratete Frau, die den Titel in der 75-jährigen Geschichte des Wettbewerbs hole. 2023 waren die Kriterien für die Teilnahme entsprechend erweitert worden, wie es weiter hieß. Verheiratete Frauen und Mütter hätten früher demnach nicht teilnehmen dürfen. Für Puerto Rico sei dies der sechste Miss-Universe-Titel.

Die strahlende Siegerin studierte den Angaben zufolge Psychologie und Sozialarbeit, sie widmet sich vor allem den Themen häusliche Gewalt, Schutz von Kindern und Traumabewältigung. Die Jubiläumsausgabe des Wettbewerbs stand im Zeichen des 75-jährigen Bestehens. Die Siegerin erhielt eine Krone aus 18-karätigem Weißgold mit 3.150 Diamanten. Das Schmuckstück wurde vom venezolanischen Designer George Wittels entworfen und trägt den Namen "Der Glanz eines ewigen Erbes".

Der Wettbewerb wird seit 1952 ausgetragen und war zuletzt wiederholt von Kontroversen geprägt. Zwischen den beiden Miteigentümern, einer thailändischen Unternehmerin und einem mexikanischen Geschäftsmann, herrscht ein offener Machtkampf. Die Organisation gehört beiden zu gleichen Teilen.

Gegen die beiden Eigentümer wird zudem in ihren jeweiligen Ländern aus unterschiedlichen Gründen ermittelt. Gegen den Mexikaner liegen unter anderem Haftbefehle wegen Geldwäsche, organisierter Kriminalität, Benzinschmuggels und Waffenhandels vor. Die Vorwürfe stehen nicht im Zusammenhang mit dem Schönheitswettbewerb.

Auch die Ausgabe 2025 war von Streit überschattet worden. Nach einer Auseinandersetzung zwischen dem thailändischen Organisator und der späteren Siegerin Fátima Bosch aus Mexiko gab es Proteste. Zudem traten Juroren zurück und erhoben Vorwürfe einer manipulierten Auswahl, die die Organisation zurückwies.