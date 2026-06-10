techConference 2026: Zwei Tage im Zeichen von AI, Cloud und digitaler Zukunft

An zwei Tagen stand die Messe Wien ganz im Zeichen jener Technologien, die Wirtschaft und Gesellschaft aktuell prägen. Die techConference 2026 brachte Fachleute aus den Bereichen Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity und digitale Transformation zusammen und bot eine Plattform für Austausch, Inspiration und praxisnahe Einblicke.

Im Mittelpunkt des Programms standen Themen wie AI Business Solutions, Security, Cloud & AI Platforms, Sovereignty, Quantum Computing sowie HR, Skilling & Recruiting. Damit griff die Konferenz genau jene Fragestellungen auf, die Unternehmen und Organisationen derzeit besonders beschäftigen.