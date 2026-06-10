techConference 2026: Zwei Tage im Zeichen von AI, Cloud und digitaler Zukunft

Die techConference 2026 verwandelte die Messe Wien am 9. und 10. Juni erneut in den zentralen Treffpunkt der Tech-Community. Expert, Unternehmen und Entscheidungsträger diskutierten aktuelle Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Cloud, Security und digitale Innovationen.
Zukunftsthemen im Fokus
An zwei Tagen stand die Messe Wien ganz im Zeichen jener Technologien, die Wirtschaft und Gesellschaft aktuell prägen. Die techConference 2026 brachte Fachleute aus den Bereichen Artificial Intelligence, Cloud Computing, Cybersecurity und digitale Transformation zusammen und bot eine Plattform für Austausch, Inspiration und praxisnahe Einblicke.
Im Mittelpunkt des Programms standen Themen wie AI Business Solutions, Security, Cloud & AI Platforms, Sovereignty, Quantum Computing sowie HR, Skilling & Recruiting. Damit griff die Konferenz genau jene Fragestellungen auf, die Unternehmen und Organisationen derzeit besonders beschäftigen.
Praxisnahe Einblicke und konkrete Anwendungsfälle
Die Besucher erwartete ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Sessions und Diskussionen rund um aktuelle Technologien und deren Einsatz in der Praxis. Zahlreiche Expert und Speaker teilten ihre Erfahrungen, präsentierten konkrete Use Cases und zeigten auf, wie Unternehmen die Chancen neuer Technologien erfolgreich nutzen können.
Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Verbindung von Innovation und Umsetzbarkeit – von AI-gestützten Geschäftsmodellen über Cloud-Strategien bis hin zu Fragen der digitalen Souveränität und IT-Sicherheit.
Treffpunkt der Tech-Community
Neben den Fachinhalten stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Die techConference 2026 bot Raum für Networking, neue Kooperationen und den Dialog zwischen Technologieexpert, Unternehmen und Entscheidungsträger.
Mit ihrem breiten Themenspektrum und dem Fokus auf aktuelle Entwicklungen bestätigte die Veranstaltung einmal mehr ihre Rolle als wichtiger Treffpunkt für alle, die die digitale Zukunft aktiv mitgestalten wollen.