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Staatspreise für Erwachsenenbildung vergeben

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Auch das ISTA wurde ausgezeichnet
©HELMUT FOHRINGER, APA, Themenbild
Die mit jeweils 5.000 Euro dotierten "Österreichischen Staatspreise für Erwachsenenbildung 2026" gingen an die Bildungs- und Berufsberaterin Christine Bauer-Grechenig, den Verein "NACHBARINNEN in Wien" und das im Herbst 2025 eröffnete "VISTA Science Experience Center" am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg. Letzteres lockte mittlerweile über 30.000 Besucherinnen und Besucher an, was dem Zentrum die Auszeichnung in der Rubrik "Wissenschaftsbildung für Erwachsene" einbrachte. Es brauche solche "Orte, an denen Menschen Forschung erleben, Fragen stellen und sich eine eigene fundierte Meinung bilden können", wird Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) in einer Aussendung zitiert.

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Der in der Kategorie "Raus aus der Einsamkeit" ausgezeichnete Verein NACHBARINNEN fokussiert sich auf die Begleitung von geflüchteten Familien und Familien mit Migrationsgeschichte. Hier kümmert man sich insbesondere um Frauen, "die sozial isoliert leben und von bestehenden Bildungs- und Unterstützungsangeboten kaum erreicht werden", heißt es. Den Jurypreis in der Rubrik "Erwachsenenbildner:in 2026 - Schwerpunkt Bildungsberatung" erhielt die seit 23 Jahren in dem Bereich tätige Christine Bauer-Grechenig. Sie entwickelt seit 2010 auch als Geschäftsführerin der "BiBer" Bildungsberatung "innovative, niederschwellige und kooperative Angebote, insbesondere für Menschen mit erschwertem Zugang zu Bildung". Insgesamt gingen für den Staatspreis über 50 Einreichungen ein, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte.

Service: - www.erwachsenenbildung.at

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