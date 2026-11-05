Gerda Rogers klagt wegen übler Nachrede: Vergleich

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Gerda Rogers dürfte nicht vorhergesehen haben, was ein Beitrag auf der Facebook-Seite der ORF-Seitenblicke im vergangenen Juni auslöste, auf dem die Astrologin mit ihrem Manager Clemens Trischler zu sehen war. Ein Poster bezichtigte sie mit Klarnamen, ungegendert und in wenig ausgefeiltem Deutsch, ein "Lügner" zu sein, der mit "ihrem Toyboy" unterwegs sei. Rogers klagte den Mann wegen übler Nachrede. Das Verfahren endete am Donnerstag am Wiener Landesgericht per Vergleich.

von APA