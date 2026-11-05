ABO

Gerda Rogers klagt wegen übler Nachrede: Vergleich

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Gerda Rogers wurde auf Facebook beschimpft und klagte
©FLORIAN SCHROETTER, APA, EXPA
Gerda Rogers dürfte nicht vorhergesehen haben, was ein Beitrag auf der Facebook-Seite der ORF-Seitenblicke im vergangenen Juni auslöste, auf dem die Astrologin mit ihrem Manager Clemens Trischler zu sehen war. Ein Poster bezichtigte sie mit Klarnamen, ungegendert und in wenig ausgefeiltem Deutsch, ein "Lügner" zu sein, der mit "ihrem Toyboy" unterwegs sei. Rogers klagte den Mann wegen übler Nachrede. Das Verfahren endete am Donnerstag am Wiener Landesgericht per Vergleich.

von

News auf Google bevorzugen

Die Sterne standen für den konsternierten und reuigen, aber mehrfach vorbestraften Beklagten wenig günstig. Er muss mehr als 4.900 Euro zahlen, was er in Raten von 50 Euro abstottern will. Dem Vernehmen nach hat Rogers auch weitere Poster verklagt. Die Astrologin selbst war nicht im Landesgericht anwesend.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa
Politik
Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa
Selbstfahrende Busse sind die Zukunft
Technik
TU Graz erforscht Sicherheitsempfinden in fahrerlosen Bussen
Von Hitzesommer bis Hydration Break: Voting für Wort des Jahres läuft
Technik
Von Hitzesommer bis Hydration Break: Voting für Wort des Jahres läuft
Das Weltraumteleskop Hubble im Erdorbit nach der letzten Servicemission 2009
News
Hubble verliert an Höhe, die NASA bittet private Raumfahrtfirmen um Hilfe
++ ARCHIVBILD ++ Beim virtuellen Geldverteilen offenbarten sich verschiedene Muster
Technik
Lebenslang gestresste Personen geizen mit Vertrauensvorschüssen
Alte DNA weist auf Ursprünge der germanischen Sprachen hin
Technik
Alte DNA weist auf Ursprünge der germanischen Sprachen hin
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER