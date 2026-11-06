Die Mondmission Artemis II hat die Ionosphäre nicht nur beim Start gestört

Die Mondmission Artemis II hat die Ionosphäre über Nordamerika mehrfach aufgewühlt. Neben dem Start am 1. April 2026 lösten auch zwei spätere Triebwerkszündungen der Oberstufe wellenförmige Störungen in der elektrisch geladenen Schicht der oberen Atmosphäre aus. Die stärkste davon war laut einer Auswertung eines Teams der National Cheng Kung University in Taiwan und des Goddard-Raumfahrtzentrums der NASA bis zu neunmal so stark wie die Störung durch den Start selbst. Sie zog sich über mehr als 5.000 Kilometer quer über den Kontinent.

Die Arbeit ist bisher als Vorabfassung auf dem Preprint-Server der Amerikanischen Geophysikalischen Union erschienen und noch nicht von unabhängigen Fachleuten begutachtet. Ausfälle oder messbare Fehler bei der GPS-Navigation dokumentiert sie nicht. Die Autorinnen und Autoren sprechen aber von einem bisher einmaligen Fall: Zum ersten Mal habe eine einzelne Mission mehrere solcher Störungen über derselben Region erzeugt.