Auszeichnung für Weltraumwetter-Forscher Christian Möstl

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Der Leiter des Austrian Space Weather Office (ASWO) von GeoSphere Austria, Christian Möstl, wurde mit der "Kristian Birkeland Medal" der European Space Weather and Space Climate Association (E-SWAN) ausgezeichnet. Der Astrophysiker erhielt als erster Österreicher die Medaille für die Entwicklung neuer Methoden, die Grundlagen- und angewandte Forschung im Bereich Weltraumwetter verbinden. "Wir machen Echtzeit-Vorhersagen, aber versuchen zu verstehen, was es genau in der Forschung braucht, um diese Vorhersagen verbessern zu können", erklärt Möstl in einer Aussendung.

von APA