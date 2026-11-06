Auszeichnung für Weltraumwetter-Forscher Christian Möstl

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Der Leiter des Austrian Space Weather Office (ASWO) von GeoSphere Austria, Christian Möstl, wurde mit der "Kristian Birkeland Medal" der European Space Weather and Space Climate Association (E-SWAN) ausgezeichnet. Der Astrophysiker erhielt als erster Österreicher die Medaille für die Entwicklung neuer Methoden, die Grundlagen- und angewandte Forschung im Bereich Weltraumwetter verbinden. "Wir machen Echtzeit-Vorhersagen, aber versuchen zu verstehen, was es genau in der Forschung braucht, um diese Vorhersagen verbessern zu können", erklärt Möstl in einer Aussendung.
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Diese Ergebnisse würden dann insbesondere für neue Weltraumwetter-Missionen der ESA verwendet, um etwa Sonnenstürme von der Sonne bis zur Erde verfolgen zu können und die Vorwarnzeit von Weltraumwetterprognosen auf mehrere Stunden zu verlängern. Die seit 2013 vergebene Auszeichnung erinnert an den norwegischen Physiker Kristian Olaf Bernhard Birkeland (1867-1917), der das Polarlicht intensiv erforschte.
Service: Austrian Space Weather Office: https://helioforecast.space/