Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Laut der finnischen Fluggesellschaft Finnair gab es auch eine Bombendrohung gegen einen ihrer Flüge von Helsinki nach Wien. Der Flug wurde von der Linie Jettime durchgeführt und landete planmäßig in Wien. Ebenfalls gab es einen Bombenalarm auf einer Maschine der finnischen Fluggesellschaft Finnair, die von Helsinki nach Rom unterwegs war. Sie wurde von der italienischen Luftwaffe sicher an ihren Bestimmungsort eskortiert und landete auf dem Flughafen Rom-Fiumicino.

Aus Bulgarien wurde berichtet, dass drei Maschinen wegen Bombendrohungen außerplanmäßig landen mussten. Zwei der Maschinen kamen aus Kopenhagen beziehungsweise Madrid und gingen in der Hauptstadt Sofia nieder. Die dritte kam aus London und landete in Plovdiv.

Auf dem französischen Militärflughafen Evreux, rund 100 Kilometer nordwestlich von Paris, landete ein Linienflug zwischen Dublin und Rom, wie das Amt des französischen Ministerpräsidenten mitteilte. Laut dem Büro des französischen Verteidigungsministers Sébastien Lecornu handelte es sich um einen Airbus A320 der irischen Fluggesellschaft Aer Lingus. Die 151 Passagiere und sechs Crewmitglieder wurden in Sicherheit gebracht.