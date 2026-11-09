Virtuose in der Quantenwelt: Physiker Rudolf Grimm wird 65

Zu Ehren des gebürtigen Deutschen kommen Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie Weggefährten von 22. bis 24. November in Innsbruck zusammen und tauschen sich im Rahmen eines Festsymposiums zur "Magie der ultrakalten Atome", Grimms Spezialgebiet in der Quantenphysik, aus. Die Arbeiten des Forschers - darunter weltweit viel beachtete, bahnbrechende Experimente - drehen sich um die Phänomene Bose-Einstein-Kondensat (BEC), Superfluidität und Supraleitung.

Vor fünf Jahren erhielt Grimm für seine Forschung zu den neuartigen Materiezuständen in ultrakalten Quantengasen einen hoch dotierten "Advanced Grant" vom Europäischen Forschungsrat (ERC). Mit dem neuen Lebensjahr soll auch schrittweise mehr Ruhe einkehren: "Tatsächlich habe ich schon im letzten Jahr begonnen, meine Arbeitsgruppe zu reduzieren. Spätestens bis Herbst 2028 sollen dann alle Dissertationen und wissenschaftlichen Projekte abgeschlossen sein - mit tollen Resultaten versteht sich", so Grimm in einem der APA vorliegenden Statement.

Die Wissenschaft werde ihn weiterhin faszinieren, "das wird nie aufhören", so Grimm. Der Wissenschafter will sich künftig "mit weniger Stress und weniger Verantwortung" eher in der ÖAW sowie beratend engagieren: "Außerdem gibt es ja noch so viele andere Dinge im Leben, für die ich in den letzten Jahren einfach keine Zeit hatte. Ich freue mich sehr darauf!", so der Quantenphysiker und wissenschaftliche Direktor vom IQOQI. Er zählt neben Hans Jürgen Briegel, Peter Zoller und Rainer Blatt in Innsbruck und Anton Zeilinger in Wien zu jener Personenriege, die mit ihren Gruppen an dem 2003 neu gegründeten und seit 2004 operativ tätigen ÖAW-Institut starteten und die zur heutigen Reputation Österreichs als viel beachteter Standort für Quantenphysik maßgeblich beitrugen.

Grimm, geboren 1961 in Mannheim, studierte Physik an der Universität Hannover und promovierte 1989 an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Als Postdoc ging er von 1989 bis 1990 an das Institut für Spektroskopie in Troitsk bei Moskau, bevor er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am deutschen Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg an der Laserkühlung von Atomstrahlen und dem Einfangen von Atomen mit neuartigen Konzepten forschte. Er wechselte 2000 als Professor an die Universität Innsbruck und gründete dort seine Gruppe "Ultrakalte Atome und Quantengase". Er war jeweils für einige Jahre Dekan der Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik, Leiter des Zentrums für Quantenphysik sowie Institutsleiter an der Uni Innsbruck. Von 2012 bis 2014 sowie 2022 bis 2024 war er auch als Geschäftsführender Direktor des IQOQI in Innsbruck tätig.

Nach dem ersten Nachweis des sogenannten Bose-Einstein-Kondensats (BEC), ein ganz neuer Zustand der Materie bei tiefsten Temperaturen, im Jahr 1995 entwickelte sich ein weltweiter Wettlauf um die Herstellung von BEC aus den verschiedensten Elementen, bei dem auch Grimm und seine Gruppe erfolgreich mitmachten: Im Jahr 2002 gelang den Innsbruckern erstmals ein BEC aus Cäsiumatomen, ein Jahr später erzeugten sie ein erstes BEC aus Molekülen. Ein weiteres Jahr darauf demonstrierten Grimm und sein Team Frontrunner-Qualitäten bei der Erforschung der Vielteilchensysteme, die sich beim Übergang von BEC in sogenannte Fermi-Gase auftun: 2004 realisierte die Gruppe ein sogenanntes Fermi-Kondensat - für das Fachjournal "Science" dann ein "Breakthrough of the Year".

Im Jahr 2012 veröffentlichte Grimms Gruppe die experimentelle Realisierung eines "Quasiteilchens", genauer eines "repulsiven Polarons", in einem ultrakalten Quantengas. "Zu unserer Überraschung zeigen unsere Polaronen eine gegenüber früheren Experimenten in ähnlichen Systemen um das Zehnfache gesteigerte Lebensdauer", sagte Grimm damals. Das eröffnete eine Tür für viele neue Beobachtungen.

Es sollte auch Grimms Gruppe sein, die die gebürtige Italienerin Francesca Ferlaino 2006 im Rahmen eines Gastaufenthaltes besuchte - letztlich blieb die Quantenphysikerin in Innsbruck. Die "Wissenschafterin des Jahres 2025" zählt heute ebenso zur Spitzengruppe der Quantenphysik in Österreich.

Grimm, den der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen für das Jahr 2009 zum "Wissenschafter des Jahres" gekürt hat, streute auch die Fachwelt Rosen: Im Jahr 2005 erhielt er den Wittgenstein-Preis des Wissenschaftsfonds FWF, Österreichs renommiertesten Wissenschaftspreis, und im Jahr 2018 die Faddeev-Medaille gemeinsam mit Vitali Efimov: Geehrt wurden damit die theoretische Vorhersage des "Efimov-Effekts" und sein dann später gelungener erstmaliger experimenteller Nachweis. Seit 2006 ist Grimm wirkliches Mitglied der ÖAW. Die American Physical Society wählte ihn 2007 für seine grundlegenden Beiträge zur Atomphysik mit ultrakalten Quantengasen zum Fellow. Seit heuer ist er auch Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina.

Als Gitarrist der Punk-Band "Bärchen und die Milchbubis" Anfang der 1980er Jahre füllte Grimm, der seit 2007 neben der deutschen auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, die Zeitschrift "Bravo". Im Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit zählte er mehrfach zu den von Clarivate Analytics ermittelten "Highly Cited Researchers". Vielleicht lässt der schrittweise Rückzug aus dem Forschungsleben den renommierten Tieftemperaturphysiker künftig ja auch wieder häufiger zur Gitarre greifen.

Service: "The Magic of Ultracold Atoms"- Symposium zu ehren von Rudolf Grimm in Innsbruck von 22. bis 24. November 2026: https://conferences.uibk.ac.at/event/295/