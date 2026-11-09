Wie Agroforste hohe Ernteerträge ermöglichen

In der Agroforstwirtschaft werden Nutzpflanzen gezielt gemeinsam mit Bäumen und Sträuchern angebaut. Diese Bewirtschaftungsform kann die Artenvielfalt erhöhen, natürliche Schädlingsbekämpfung fördern, Böden verbessern und extreme Temperaturen abfedern. Welche Mechanismen zu höheren Erträgen führen, hat ein Team um Bea Maas und Pablo Aycart-Lazo vom Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und Peru anhand von 28 Bio-Kakao-Agroforsten im nördlichen peruanischen Amazonasgebiet untersucht.

Dazu erfassten sie u.a. das Auftreten von Vögeln, Fledermäusen, Schädlingen und Krankheiten, die Bestäubung, die Bodenfruchtbarkeit und das Mikroklima. Und letztlich maßen sie den Kakaoertrag des jeweiligen Agroforstbetriebs. Die Ergebnisse zeigen, dass die Erträge stark davon abhängen, wie Bäume sowohl innerhalb der Betriebe als auch in der umgebenden Landschaft bewirtschaftet werden.

Als "auffälligste Erkenntnis" werten die Forschenden den großen Einfluss der umgebenden Landschaft auf die Produktivität der Kakaoplantagen. Die Kakaoerträge stiegen von 265 Kilo pro Hektar und Jahr bei abgeholzten Landschaften in der Umgebung auf etwa 1.000 Kilo pro Hektar und Jahr, wenn eine mittlere Waldbedeckung mit zusätzlichen baumreichen Nutzflächen kombiniert wurde.

Grund dafür sind Vögel und Fledermäuse, die sich von Schädlingen ernähren. "Vögel und Fledermäuse können mächtige Verbündete für den Kakaoanbau sein, aber nur, wenn die umgebende Landschaft genügend Lebensraum bietet", erklärte Maas in einer Aussendung. Gebe es zu große Monokulturen, gehe ein Großteil dieses natürlichen Nutzens bei der Schädlingsbekämpfung verloren.

Entscheidend ist auch die Anordnung der Schattenbäume. Denn eine zu starke Beschattung reduzierte die Kakaoerträge erheblich. Das Forschungsteam empfiehlt eine abwechslungsreiche Anordnung hoher und niedriger Schattenbäume. Das förderte eine größere Artenvielfalt, ohne dass zu starke Beschattung zu Ertragsverlusten führt.

Angesichts ihrer Erkenntnisse empfehlen die Forschenden in einem zusammenhängenden Gebiet eine Waldbedeckung von 30 bis 35 Prozent beizubehalten, zusammen mit weiteren 40 bis 45 Prozent baumbasierten Lebensräumen wie Agroforsten oder Obstgärten und zusätzlichen 20 bis 30 Prozent offenen Flächen wie einjährige Kulturen. So könnten multifunktionale Landschaften mit hoher Biodiversität entstehen, die gleichzeitig den Lebensunterhalt der Landwirte sichern.

Service: Link zur Studie: https://doi.org/10.1038/s43247-026-04141-3