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Bis ein neues Medikament beim Patienten ankommt vergeht über ein Jahr

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Bei innovativen Arzneimitteln im Schnitt 438 Tage ab Zulassung
©STEFANIE OBERHAUSER, APA, ESPA, EXPA
Ab der Zulassung vergehen im Schnitt 438 Tage, bis ein innovatives Medikament mit neuem Wirkstoff in Österreich in den Erstattungskodex aufgenommen wird und damit beim Patienten ankommt. Das zeigt die Analyse "Time to Patients" im Auftrag des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) und des Pharmaverbands Pharmig, berichtete das Unternehmen Sanofi am Montag. Zudem gelangen nur 53 Prozent der prinzipiell geeigneten neuen Arzneimittel in die Regelversorgung.

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Für Menschen mit schweren Erkrankungen vergeht Zeit, die sie oft nicht haben, hieß es in der Aussendung anlässlich des Welttags der Wissenschaft am 10. November. Für einen Teil von ihnen gebe es Wege, neue Therapien schon früher zu erhalten, etwa über Managed-Access-Programme oder klinische Studien. Diese stehen jedoch nicht allen Betroffenen offen und ersetzen keinen raschen Zugang zur Regelversorgung, wurde betont.

Der Erstattungskodex erfülle eine wichtige Steuerungsfunktion. Entscheidend sei jedoch, dass medizinisch relevante Innovationen möglichst rasch bei allen ankommen, die sie brauchen. "Jeder Tag, um den wir diese Zeit gemeinsam verkürzen, bedeutet für Patientinnen und Patienten Hoffnung und bessere Lebensqualität. Dafür suchen wir aktiv das Gespräch mit allen Beteiligten", erläuterte Markus Isenmann, Geschäftsführer von Sanofi Österreich.

++ THEMENBILD ++ ZU APA0192 VOM 23.1.2023 - Illustration zu den Themen "Medikamentenengpass/Medikamente/Apotheke/Arzneimittel". Im Bild: Leere Arzneimittelschränke und Medikamentenladen in einer Apotheke, aufgenommen am 23. Jänner 2023 in Zell am See. In der Diskussion um die aktuelle Arzneimittelknappheit hat der Verband der pharmazeutischen Industrie (Pharmig) am Montag die Anpassung der Medikamentenpreise in Österreich an die Inflation gefordert.

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