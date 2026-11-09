Bis ein neues Medikament beim Patienten ankommt vergeht über ein Jahr

Für Menschen mit schweren Erkrankungen vergeht Zeit, die sie oft nicht haben, hieß es in der Aussendung anlässlich des Welttags der Wissenschaft am 10. November. Für einen Teil von ihnen gebe es Wege, neue Therapien schon früher zu erhalten, etwa über Managed-Access-Programme oder klinische Studien. Diese stehen jedoch nicht allen Betroffenen offen und ersetzen keinen raschen Zugang zur Regelversorgung, wurde betont.

Der Erstattungskodex erfülle eine wichtige Steuerungsfunktion. Entscheidend sei jedoch, dass medizinisch relevante Innovationen möglichst rasch bei allen ankommen, die sie brauchen. "Jeder Tag, um den wir diese Zeit gemeinsam verkürzen, bedeutet für Patientinnen und Patienten Hoffnung und bessere Lebensqualität. Dafür suchen wir aktiv das Gespräch mit allen Beteiligten", erläuterte Markus Isenmann, Geschäftsführer von Sanofi Österreich.