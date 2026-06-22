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Sommerschule in Niederösterreich - Mehr Standorte und Teilnehmende

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10.500 Schülerinnen und Schüler besuchen das Angebot in NÖ
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41.000 Schülerinnen und Schüler österreichweit haben im Vorjahr die zweiwöchige Sommerschule freiwillig genutzt, 7.000 davon in Niederösterreich. Heuer sind dort 10.500 angemeldet. 1.900 davon besuchen eine Deutschförderklasse oder sind seit Kurzem außerordentliche Schüler und erstmals dazu verpflichtet. Sie sollen bestmöglich beim Erwerb der Unterrichtssprache Deutsch unterstützt werden, informierte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

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Für Kinder in Deutschförderklassen oder solche, die erst im Sommersemester als außerordentliche Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden, ist die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen heuer bundesweit erstmals verpflichtend. In Niederösterreich wird die Sommerschule in den kommenden Ferien an 208 Standorten angeboten, im Vorjahr waren es 162. "Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler bestmöglich vorbereitet in das neue Schuljahr einsteigen", so die Bildungslandesrätin.

Die Unterrichtseinheiten werden 450 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 280 Studierende übernehmen. Die Zahl der Bewerbungen hierzu sei deutlich über den Einsatzmöglichkeiten gelegen: Rund die Hälfte der Interessierten werde zum Einsatz kommen.

++ THEMENBILD ++ Illustration zum Thema Schule/ Sommerschule / Unterricht/Schulreform/Bildung/Integration. Im Bild: Schüler verschiedener Nationen beim Unterricht iim Rahmen der Sommerschule, am Freitag, 22. August 2025 ,aufgenommen in der Sportmittelschule Donaustadt in Wien.

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