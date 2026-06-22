Sommerschule in Niederösterreich - Mehr Standorte und Teilnehmende

Für Kinder in Deutschförderklassen oder solche, die erst im Sommersemester als außerordentliche Schülerinnen und Schüler aufgenommen wurden, ist die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen heuer bundesweit erstmals verpflichtend. In Niederösterreich wird die Sommerschule in den kommenden Ferien an 208 Standorten angeboten, im Vorjahr waren es 162. "Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler bestmöglich vorbereitet in das neue Schuljahr einsteigen", so die Bildungslandesrätin.

Die Unterrichtseinheiten werden 450 Pädagoginnen und Pädagogen sowie 280 Studierende übernehmen. Die Zahl der Bewerbungen hierzu sei deutlich über den Einsatzmöglichkeiten gelegen: Rund die Hälfte der Interessierten werde zum Einsatz kommen.