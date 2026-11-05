Schon gewusst? In Ihrem iPhone steckt ein Währungsrechner

Kennen Sie Spotlight, die iPhone-Suche? Dafür muss man auf dem Home-Bildschirm einfach an einer beliebigen Stelle herunterwischen. In die Eingabezeile schreibt man dann rein, was man möchte. Also im Beispiel: "109 NOK", schon erhält man das Ergebnis von 10,51 Euro. Fertig. Das klappt auch mit anderen Währungen - und die Abkürzung muss man auch nicht kennen. Einfach ausschreiben, Ergebnis sehen, fertig.

Auch die Rechner-App hat eine Umrechnungsfunktion. Die ist allerdings etwas versteckt. Man muss wenig intuitiv oben rechts in der App auf das Taschenrechnersymbol tippen. Dann "Umrechnen" auswählen. Und weil man hier viele Dinge umrechnen kann - etwa Winkel, Flächen, Daten, Energie, Kraft oder Längen - muss man noch "Währung" auswählen.

Die Option im Rechner eignet sich besser, wenn man mehrere Umrechnungen nacheinander oder auch in andere Währungen anstellen möchte. Datenbasis für die Währungskurse ist der Onlinedienst Yahoo Finance. Der Stand der Daten wird unten links angegeben, damit man sehen kann, wie aktuell die Umrechnungen gerade sind.