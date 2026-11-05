ABO

Schon gewusst? In Ihrem iPhone steckt ein Währungsrechner

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Spotlight und die Rechner-App können Währungen umrechnen
©APA, dpa-tmn, Zacharie Scheurer
Wie viel Euro sind 109 norwegische Kronen? - Ach, 10,51 Euro soll das Bier kosten? Na dann vielleicht lieber Wasser. Für diese oder ähnliche Erkenntnisse könnte man jetzt lange im Netz nach Währungsrechnern suchen - oder man benutzt den Umrechner, der im iPhone steckt. Und das geht auf gleich zwei Arten:

von

News auf Google bevorzugen

Kennen Sie Spotlight, die iPhone-Suche? Dafür muss man auf dem Home-Bildschirm einfach an einer beliebigen Stelle herunterwischen. In die Eingabezeile schreibt man dann rein, was man möchte. Also im Beispiel: "109 NOK", schon erhält man das Ergebnis von 10,51 Euro. Fertig. Das klappt auch mit anderen Währungen - und die Abkürzung muss man auch nicht kennen. Einfach ausschreiben, Ergebnis sehen, fertig.

Auch die Rechner-App hat eine Umrechnungsfunktion. Die ist allerdings etwas versteckt. Man muss wenig intuitiv oben rechts in der App auf das Taschenrechnersymbol tippen. Dann "Umrechnen" auswählen. Und weil man hier viele Dinge umrechnen kann - etwa Winkel, Flächen, Daten, Energie, Kraft oder Längen - muss man noch "Währung" auswählen.

Die Option im Rechner eignet sich besser, wenn man mehrere Umrechnungen nacheinander oder auch in andere Währungen anstellen möchte. Datenbasis für die Währungskurse ist der Onlinedienst Yahoo Finance. Der Stand der Daten wird unten links angegeben, damit man sehen kann, wie aktuell die Umrechnungen gerade sind.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Technik
Fossilien von urzeitlicher "Riesenratte" in Thailand entdeckt
Fantasiereisen beschäftigen das Gehirn mit angenehmen Dingen
Gesundheit
Besser einschlafen: So stoppen Sie das Gedankenkarussell
EU-Kommission plant freiwilligen KI-Führerschein für Schüler
Technik
EU-Kommission plant freiwilligen KI-Führerschein für Schüler
Ein Großteil des Satelliten ist laut NASA verglüht
Technik
Nach Scheitern von Rettung: NASA-Satellit auf Erde gestürzt
Immun-Schalter lässt gealterte Zellen überleben
Technik
Immun-Schalter lässt gealterte Zellen überleben
Der Mars ist im Inneren geologisch gesehen keineswegs tot
Technik
Schlummert tief im Mars-Inneren vulkanische Aktivität?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER