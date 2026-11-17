Die Schmerzmedizin hat in den vergangenen Jahrzehnten erhebliche wissenschaftliche und therapeutische Fortschritte gemacht, wurde bei der Pressekonferenz betont. Neue Erkenntnisse über die Schmerzverarbeitung im Nervensystem, die Rolle psychologischer und sozialer Faktoren sowie die Weiterentwicklung medikamentöser, interventioneller, psychologischer und bewegungstherapeutischer Verfahren haben demnach das Verständnis und die Behandlung chronischer Schmerzen verändert.

Es gebe nicht "die goldene Spritze" zur Schmerzbehandlung, sondern ein Modell, das für jeden Patienten einzeln entwickelt wird, erläuterte Sator, Leiterin der Klinischen Abteilung für Schmerzmedizin der MedUni Wien. Die Patienten im AKH haben Infogruppen, wo sie Möglichkeiten von konservativen, medikamentösen Behandlungen bis zu invasiven Eingriffen sehen, aber immer "mit einer psychologischen Evaluierung und Begleitung mit Schmerzbewältigungsgruppen", berichtete sie. Zusätzlich gibt es Verhaltenstherapeutik und Bewegung. "Nur wer sich bewegt, kommt auch weiter, und dementsprechend bin ich auch eher ein Fan von chronisch-schmerztherapeutischer Betreuung im ambulanten Setting", sagte Sator.

Im Sinne der Motivationsstärkung von Patienten ist es wichtig, "ihre Sorge ernst zu nehmen", betonte Eva Lehner-Baumgartner, Leiterin der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie an MedUni/AKH. Ein ganz zentrales Vorgehen sei es auch, "die Menschen wieder in Selbstwirksamkeit zu bringen, und das beginnt bei ganz alltäglichen Dingen, wie dem Weg auf die Toilette, bis hin zu dem, 'ich schaffe es einfach wieder mal ein Stück auf der Straße zu gehen'", sagte sie. Durch die psychologische Begleitung könne sich der Umgang mit Schmerzen und das Erlernen der Akzeptanz von Schmerzen ändern, berichtete Sator. Das sei auch eine Möglichkeit, "wieder in die Selbstwirksamkeit hineinzukommen." Daran arbeitet das Pflegepersonal ebenso mit den Betroffenen.

Jeder chronische Schmerzpatient kostet uns "35.000 Euro im Jahr an direkten und indirekten Gesundheitskosten", berichtete Richard Crevenna, Leiter der Universitätsklinik für Physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin an MedUni/AKH. "Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Schmerzen zu reduzieren, die Menschen in Bewegung zu bringen, sie aktiv trainieren lassen." Neben der medizinischen Trainingstherapie gebe es Möglichkeiten wie Thermoelektrotherapie, Lichttherapie oder Stoßwellenbehandlungen. Außer der Universitätsklinik am AKH für überwiegend besonders schwere Fälle werden in Österreich auch immer mehr Schmerzzentren etabliert, wo Patienten mit chronischen Schmerzen zielgerichtet geholfen wird.