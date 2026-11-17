Wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß, stehen aber gleichzeitig unmittelbar Betroffene spezifischen Maßnahmen ablehnend gegenüber. Besonders stark polarisiert laut den Ergebnissen der künftige Umgang mit den stark wellenerzeugenden Sportarten Wakesurfen und Wakeboarden.

Der Wörthersee sei Natur- und Lebensraum, Wirtschafts- und Tourismusfaktor, "ein sensibles ökologisches System mit vielfältigen Nutzungsinteressen", hieß es auch schon im Vorfeld der Umfrage. Der ökologische Zustand des Sees ist laut den Kriterien der EU-Wasserrahmenrichtlinie derzeit nur "mäßig", weil Wasserpflanzen und Schilfbestände zurückgehen und damit Lebensraum für Wasservögel und andere Wasserlebewesen verloren geht. Ökologie und Nutzungsinteressen sollen durch den Seendialog besser in Einklang gebracht werden. Deshalb war vom Umweltministerium und dem Land Kärnten das Projekt "Seendialog Wörthersee" in die Wege geleitet worden.

Zur Befragung waren neben den Seegemeinden auch Gäste, Betriebe und Vereine eingeladen. Von den 6.005 vollständig ausgefüllten Fragebögen war ein gutes Viertel von Urlaubs- und Tagesgästen. Abgebildet seien darin vielfältige und überlappende Interessenslagen mit engem Bezug zum See: 1.184 der Befragten haben ein Seegrundstück, 1.898 Teilnehmende nutzen Boote am See, 1.460 praktizieren bootgezogene Wassersportarten wie Wasser-Ski, Wakeboarden, Wakesurfen, Bananenfahrten und 2.688 Personen, sind mit Ruder-, Segelbooten oder dem Stand-up-Paddle (SUP) am See unterwegs. Dazu kommen 182 Fischerinnen und Fischer und 1.052 Personen, die einen Betrieb in den Seegemeinden führen.

Insgesamt wurde Verbesserungsbedarf bei den öffentlichen Seezugängen und der Uferverbauung gesehen. Eine knappe Mehrheit aller Befragten hält die touristische Nutzung für zu intensiv (54 Prozent), wobei nur 30 Prozent der Tourismusbetriebe diese Einschätzung teilen. Das künftige Verhältnis von Naturschutz und Freizeitnutzungen am See sollte laut 18 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Status quo bleiben. 37 Prozent sprechen sich dafür aus, den Schwerpunkt in Zukunft auf den Schutz der Natur zu legen, 26 Prozent befürworten eine gleichrangige Behandlung und 12 Prozent sehen den Schwerpunkt künftig auf einer touristischen Weiterentwicklung, notfalls auch mit Eingriffen in die Natur. In dieser Frage schwankte das Antwortverhalten jedoch erheblich zwischen den Gruppen: Tagesgäste, Frauen oder Personen aus Klagenfurt betonten den Naturfokus wesentlich stärker, Urlaubsgäste wollen zu 29 Prozent am Ist-Status festhalten, 29 Prozent der Tourismusbetriebe wünschen dagegen den Vorrang für touristische Weiterentwicklung.

Besonders viel Unterstützung zur Verbesserung der Seenökologie gab es für eine verbesserte Informationsarbeit (89 Prozent), 81 Prozent befürworten eine stärkere Kontrolle mit strengeren Strafen im Bootsverkehr und 80 Prozent eine naturnähere Gestaltung öffentlicher Uferabschnitte. Starke Unterstützung erhält auch die Möglichkeit einer Förderung für einen naturnahen Umbau privater Uferabschnitte, die stellenweise Ausweitung von Uferschutzzonen für Boote und eine bessere Beachtung geschützter Uferbereiche zum Beispiel bei der Nutzung von SUPs. Mehrheitlich unterstützt (55 Prozent) werden auch Einschränkungen der stark wellenerzeugenden Sportarten Wakesurfen und Wakeboarden.

Auf Basis der Workshop-Arbeiten in der ersten Jahreshälfte und den Ergebnissen der Befragung sollen nun im Rahmen des Seendialogs konkrete Maßnahmenvorschläge diskutiert, bewertet und weiterentwickelt werden. Die Gespräche mit den betroffenen Interessensgruppen seien für die kommenden Wochen geplant.

(S E R V I C E - Weitere Details aus der Befragung sind unter http://www.seendialog.at/ zu finden.)