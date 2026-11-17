Bisher waren nur Messwerte ab 1930 bekannt. Auf die "neuen" Daten stieß Draganits per Zufall in einer alten Zeitschrift in einem ungarischen Archiv, in der jährlich Wasserstandsmessungen veröffentlicht wurden. Sie zeigen die Zeit vor der gezielten Ableitung von Wasser über den Einser-Kanal. Gemessen wurden damals Höchstwerte von rund 116,77 Meter über Adria im ungarischen Fertőboz im April 1883 und 116,84 Meter über Adria in Neusiedl am See im Juli 1885. Der See war damit an die 3,10 Meter tief. Aktuell bewegt sich der Wasserstand mit 114,92 Meter über Adria im Bereich der niedrigsten Werte seit 1965 und der See ist damit kaum tiefer als 1,20 Meter.

Bemerkenswert ist, dass die Aufzeichnungen nur zwölf Jahre nach der letzten Austrocknung des Neusiedler Sees von 1865 bis 1870 begannen. Diese dürfte kein rein klimatologisches Phänomen, sondern auch eine Folge menschlicher Eingriffe gewesen sein. Für die Bewohner in der Region war der See damals nämlich nur bedingt interessant. "Sie wollten Ackerland gewinnen", erläuterte Draganits. Erste Kanäle gab es bereits im frühen 19. Jahrhundert, als der See auch noch Wasser aus der Ikva, der Rabnitz und bei Hochwasser aus der Raab bezog. Heute ist die Wulka sein einziger Zufluss.

Kurzfristige Änderungen im Wasserstand korrelieren laut der interdisziplinären Studie, die Draganits mit Bendeguz Tobias von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und Erwin Heine von der Universität für Bodenkultur (BOKU) im Austrian Journal of Earth Sciences veröffentlicht hat, oft mit Niederschlag. Auswirkungen von kleineren Temperaturveränderungen sind hingegen weniger erkennbar. Ein Blick auf den mittleren Jahresniederschlag von 1882 bis 1909 im Vergleich zu heute zeigt, dass sich dieser in den vergangenen 140 Jahren kaum verändert hat. Anders die mittlere Jahrestemperatur: Diese liegt mittlerweile mehr als drei Grad höher.

Die neu entdeckten Messungen erweitern die bisher vorhandenen Daten um rund 28 Prozent. Sie zeigen auch die Bedeutung von Bibliotheken und Archiven, betonte Draganits: "Wer weiß, welche Datensätze da noch schlummern."