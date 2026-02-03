Wrack eines altrömischen Handelsschiffs im Ionischen Meer entdeckt

Auf dem Grund des Ionischen Meeres vor der Küste der süditalienischen Region Apulien sind die Überreste eines großen Schiffs aus römischer Zeit mit einer Ladung von Amphoren entdeckt worden. Der Fund erfolgte bereits vergangenen Juni, wurde aber erst am Dienstag öffentlich bekanntgegeben. Auf das Schiff war man im Rahmen routinemäßiger Kontrolltätigkeiten der italienischen Finanzpolizei gestoßen.

Nachdem die Beamten mithilfe der Bordausrüstung Unregelmäßigkeiten am Meeresboden festgestellt hatten, entschieden sie sich zu Tauchgängen. Sie stießen dabei auf die Überreste des Schiffs.