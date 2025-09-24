HeartBeat.bio kooperiert mit Boehringer Ingelheim bei Gentherapien für erbliche Herzmuskelerkrankungen

Zu den Erkrankungen, die im Fokus stehen, zählen hypertrophe, dilatative und arrhythmogene Formen der Kardiomyopathie. Diese gehören zu den Hauptursachen für Herzinsuffizienz und plötzlichen Herztod, insbesondere bei jüngeren Menschen. Schätzungen zufolge sind in den wichtigsten Pharmamärkten – den USA, den fünf größten europäischen Ländern sowie Japan – rund eine Million Menschen betroffen, für die bislang nur eingeschränkte Behandlungsmöglichkeiten bestehen.

Michael Krebs, CEO von HeartBeat.bio, erklärte dazu: „Erbliche Herzerkrankungen treten oft früh auf und schreiten unbemerkt voran. Durch die Modellierung genetischer Kardiomyopathien in menschlichen Herzorganoiden können wir potenzielle Therapien mit beispielloser Präzision und Geschwindigkeit screenen und profilieren. Diese Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim ist ein wichtiger Schritt, um Patienten mit erblichen Herzerkrankungen neue, transformative Behandlungen anzubieten.“