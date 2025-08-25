Harvard entwickelt lernfähiges Exoskelett, das Gelähmte mobil macht

Das Team um den Ingenieurwissenschaftler Conor Walsh testete das System gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten des Massachusetts General Hospital und der Harvard Medical School an neun Freiwilligen – fünf Schlaganfall-Patienten sowie vier Personen mit ALS.

Für die Ärztin Sabrina Paganoni, die als Spezialistin für ALS an der Studie beteiligt war, ist vor allem die Anpassungsfähigkeit entscheidend: „Für Menschen mit ALS sind die wichtigsten Kriterien Komfort, einfache Anwendung und die Fähigkeit des Geräts, sich an die spezifischen Bewegungsmuster anzupassen.“

Auch Patientin Kate Nycz, die seit 2018 mit einer ALS-Diagnose lebt, konnte das Exoskelett mehrfach testen. Sie schildert ihre Alltagseinschränkungen deutlich: „Mein Arm kommt vielleicht auf 90 Grad, dann ermüdet er und fällt wieder. Essen oder wiederholte Bewegungen mit meiner rechten Hand, die früher dominant war, sind schwer.“ Über das Gerät sagt sie: „Ich bin überzeugt, dass dieser Roboter helfen kann, die Lebensqualität von Menschen mit ALS zu verbessern.“