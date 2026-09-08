Punkte auf dem Display: Google hilft Reisekranken

Hier setzt das neue Android-Feature namens visueller Bewegungsausgleich (Motion Assist) an, das für Geräte mit Android 17 ausgerollt wird, aktuell beginnend mit Pixel-Smartphones. Auf dem Display werden dezent farbige Punkte - Google bezeichnet sie als sich bewegende Formen (Bubbles) - an den Bildschirmrändern angezeigt.

Die Punkte wandern immer ein wenig in die Richtung, die das Fahrzeug gerade einschlägt. Das Gehirn wird also subtil informiert, in welche Richtung es gerade geht. Die Lücke zwischen dem, was die Augen sehen, und der Fahrtbewegung wird geschlossen - und hilft im besten Fall, ein Aufkommen der Übelkeit beim Fahren zu verhindern.

Der visuelle Bewegungsausgleich kann sich auf Wunsch automatisch einschalten, sobald das Gerät eine Fahrt registriert. Die Funktion lässt sich auch zu den Schnelleinstellungen hinzufügen. Und es ist möglich, die Form, Farbe und Deckkraft der Punkte individuell anzupassen.

Bisher musste man unter Android immer zu Drittanbieter-Apps greifen, um der Reisekrankheit zu Leibe zu rücken. In iPhones und iPads residiert so ein Feature sogar schon seit iOS 18, das 2024 herauskam. Apple weist darauf hin, dass der Trick mit den Punkten am effektivsten funktioniert, wenn man in Fahrtrichtung im Fahrzeug sitzt.

Die Apple-Funktion findet sich in den Einstellungen unter "Bedienungshilfen/Bewegung/Fahrzeug-Bewegungshinweise" und bietet ebenfalls eine Auto-Aktivierung sowie einen Schnellzugriff übers Kontrollzentrum. Das Android-Feature ist in den Einstellungen unter Google-Dienste oder Google zu finden.