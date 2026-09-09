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Früh gegensteuern: Anzeichen für eine Depression erkennen

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Schlechter Schlaf und ständige Müdigkeit können erste Symptome sein
©Victoria Bonn-Meuser, APA, dpa-tmn
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Der Alltag mit seinen Herausforderungen ist wie immer, und trotzdem fühlt sich alles irgendwie schwerer an. Eine Depression muss nicht sofort tiefe Traurigkeit bedeuten, sondern kann sich schleichend bemerkbar machen. Wer sie jedoch früh erkennt, kann schneller gezielt gegensteuern. Darauf weist der Arzt Jochen von Wahlert hin.

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Oft werden solche Signale nach Erfahrung des Facharztes für psychosomatische Medizin und Psychotherapie im Alltag leicht als Stress oder vorübergehende Erschöpfung abgetan. Man sollte sie aber ernst nehmen, wenn sie länger anhalten, mehrere Symptome neu auftreten und das Wohlbefinden deutlich beeinträchtigen. Kommen Kernsymptome einer Depression hinzu, sollten Betroffene auf jeden Fall zum Arzt gehen.

Erste Anlaufstelle für Betroffene können der Hausarzt oder die Hausärztin sein. Jochen von Wahlert weist zudem darauf hin, dass auch ein direkter Termin bei einer psychotherpeutischen Praxis ohne Überweisung möglich ist. Ein Arzt oder eine Ärztin kann körperliche Ursachen abklären und Beschwerden einordnen.

Welche Unterstützung dann sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab. Das kann eine Psychotherapie sein, Medikamente oder bei schweren Verläufen eine teil- oder vollstationäre Therapie. Wichtig ist laut dem Facharzt aber in jedem Fall: Besser schon mit leichten Symptomen Hilfe holen und nicht so lange abwarten, bis der Alltag gar nicht mehr zu bewältigen ist.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Victoria Bonn-Meuser/Victoria Bonn-Meuser

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