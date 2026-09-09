So gelingt das klassische Gratin Dauphinois zu Hause

Das Gericht entwickelte sich wahrscheinlich aus der bäuerlichen Küche der Region: Dünn geschnittene Kartoffeln, die in Milch langsam gegart wurden, waren ein günstiges wie sättigendes Alltagsgericht. Mit der Zeit wurde das Rezept verfeinert, etwa durch Schlagobers, Knoblauch oder Muskatnuss. Heute ist das Gratin Dauphinois kulinarisches Aushängeschild der Region. Geblieben ist ein mit wenigen Zutaten einfach herzustellendes Gericht, das als Beilage zu Fleisch, Fisch oder Gemüse sowie als Hauptgericht mit einem frischen Salat punkten kann.

Zutaten für vier Portionen

800 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend300 g Schlagobers, 30 Prozent Fett300 ml Milch, 3,5 Prozent Fettzwei Lorbeerblätterzwei Stiele Thymianeine KnoblauchzeheSalzMuskatnuss