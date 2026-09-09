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Schauspieler Brad Pitt wünscht sich seine Fünfziger zurück

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Brad Pitt blickt wehmütig auf seine 50er zurück
©Afp, APA, THOMAS SAMSON
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Der Hollywoodstar Brad Pitt blickt mit Wehmut auf sein zurückliegendes Lebensjahrzehnt. "Gott, ich hätte meine Fünfziger gern zurück", sagte der 62-Jährige der Illustrierten "Esquire Germany" laut Mitteilung vom Mittwoch. Er würde mehr machen, fügte er hinzu. "In deinen Fünfzigern sagst du dir, wenn dir etwas im Kopf herumgeht, einfach: Mann, los, los, pack es an."

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Gleichzeitig blicke er ohne nostalgische Verklärung auf die Gegenwart. Er konzentriere sich heute stärker auf den Morgen und ein Leben, in dem nicht jede Minute verplant sei. Ein Tag, an dem er ohne Wecker aufwache, sei "wahrer Luxus".

Mit 62 Jahren fühle es sich ungewohnt an, zu den Älteren seiner Generation zu gehören. "Früher gab es viele Männer, die älter waren", sagte Pitt. Dazu zählten beispielsweise Robert Redford oder Gene Hackman. Da sie tot seien, sei es in gewisser Weise so, als verliere man Eltern. "Du weißt, jetzt bist du die letzte Station", fügte Pitt hinzu.

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