Schauspieler Brad Pitt wünscht sich seine Fünfziger zurück

Gleichzeitig blicke er ohne nostalgische Verklärung auf die Gegenwart. Er konzentriere sich heute stärker auf den Morgen und ein Leben, in dem nicht jede Minute verplant sei. Ein Tag, an dem er ohne Wecker aufwache, sei "wahrer Luxus".

Mit 62 Jahren fühle es sich ungewohnt an, zu den Älteren seiner Generation zu gehören. "Früher gab es viele Männer, die älter waren", sagte Pitt. Dazu zählten beispielsweise Robert Redford oder Gene Hackman. Da sie tot seien, sei es in gewisser Weise so, als verliere man Eltern. "Du weißt, jetzt bist du die letzte Station", fügte Pitt hinzu.