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Weg mit den Teigresten? So backt man eine Reinigungswaffel

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Mit Wasser und Speisestärke lassen sich Teigreste entfernen
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Waffeln zu backen, das macht Spaß. Weniger erfreulich ist meist die Reinigung des Waffeleisens: In den Rillen bleiben schnell Teigreste hängen und lassen sich nur schwer wieder entfernen. Wie schön, wenn das künftig ein wenig einfacher gelingen würde. TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks. So auch fürs verschmutzte Waffeleisen: Mit Wasser und Speisestärke soll das ohne viel Schrubben sauber werden. Hält der Lifehack, was er verspricht oder ist er ein Flop?

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Und so geht's: 200 Milliliter Wasser und drei Esslöffel Speisestärke zu einem Teig verrühren. Das Waffeleisen aufheizen und den Stärke-Teig hineingeben. Die Reinigungswaffel anschließend wie eine normale Waffel backen und dann mit einer Zange entnehmen.

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei. Der Stärke-Teig nimmt beim Herausnehmen die Teigreste aus dem Waffeleisen einfach mit - und das Waffeleisen ist anschließend wieder sauber. Gut zu wissen: Fertiggebacken ist der Stärke-Teig dann, wenn er nicht mehr am Deckel klebt und keine nassen Stellen mehr hat.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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