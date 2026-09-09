Weg mit den Teigresten? So backt man eine Reinigungswaffel

Und so geht's: 200 Milliliter Wasser und drei Esslöffel Speisestärke zu einem Teig verrühren. Das Waffeleisen aufheizen und den Stärke-Teig hineingeben. Die Reinigungswaffel anschließend wie eine normale Waffel backen und dann mit einer Zange entnehmen.

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei. Der Stärke-Teig nimmt beim Herausnehmen die Teigreste aus dem Waffeleisen einfach mit - und das Waffeleisen ist anschließend wieder sauber. Gut zu wissen: Fertiggebacken ist der Stärke-Teig dann, wenn er nicht mehr am Deckel klebt und keine nassen Stellen mehr hat.