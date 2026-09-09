Bin ich ein Workaholic? - Warnsignale einer Arbeitssucht

"Suchthaftes Arbeiten bezeichnet das gemeinsame Auftreten exzessiven und zwanghaften Arbeitens. Die Betroffenen arbeiten nicht nur sehr lange und intensiv, sondern haben auch das dauerhafte Bedürfnis zu arbeiten, können in der Freizeit nicht entspannen und haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich freinehmen", erklärt das deutsche Bundesinstitut für Berufsbildung. Eine klinische Diagnose für Arbeitssucht gibt es nicht. Bei der Einordnung und Behandlung können sich Fachleute zum Beispiel an anderen Abhängigkeitserkrankungen orientieren.

Nein. Menschen, die zeitweise sehr lange arbeiten - etwa während eines wichtigen Projekts oder in einer beruflichen Ausnahmesituation - sind nicht automatisch arbeitssüchtig. "Entscheidend ist vielmehr, wie, warum und mit welchen Folgen jemand arbeitet", sagt Diplom-Psychologe Stefan Poppelreuter. "Arbeit ist spätestens dann "zu viel", wenn sie nicht mehr frei gestaltet wird, sondern das Leben beherrscht und trotz erkennbarer Schäden fortgesetzt werden muss."

Eine Grenze sieht er auch dann überschritten, wenn Menschen Umfang und Dauer der Arbeit nicht mehr selbst steuern können und sich subjektiv außerstande sehen, die Tätigkeit zu unterbrechen. Kritisch sei außerdem, wenn immer mehr gearbeitet werden müsse, um Anerkennung, Befriedigung, Sicherheit oder das Gefühl eigener Bedeutsamkeit zu erlangen.

Daneben geht es bei einer Arbeitssucht vor allem um die sogenannte Toleranzentwicklung. "Um die gewünschte Bestätigung oder Befriedigung zu erreichen, muss immer mehr, länger oder intensiver gearbeitet werden", sagt der Diplom-Psychologe. Können Betroffene nicht arbeiten, treten Poppelreuter zufolge unter Umständen Unruhe, Schuldgefühle, Gereiztheit, Angst oder sogar körperliche Entzugserscheinungen auf.

Bei der Entstehung der Arbeitssucht gilt es laut Poppelreuter mehrere Ebenen zu berücksichtigen. Auf individueller Ebene spielen häufig ein stark leistungsabhängiges Selbstwertgefühl, Perfektionismus, ein ausgeprägtes Kontrollbedürfnis und Schwierigkeiten im Umgang mit Fehlern oder Misserfolgen eine Rolle.

Aber auch berufliche Bedingungen können arbeitssüchtiges Verhalten fördern. Etwa, wenn ständige Verfügbarkeit, überlange Arbeitszeiten und die Aufopferung für das Unternehmen mit Anerkennung, Karrierechancen oder finanziellen Vorteilen belohnt werden. Hinzu komme ein gesellschaftliches Arbeitsethos, das exzessives Arbeiten häufig als besondere Leistungsbereitschaft oder sogar als Auszeichnung bewerte.

Nach Einschätzung von Poppelreuter gibt es eindeutige Warnsignale für Arbeitssucht. Vorsicht ist demnach dann geboten, wenn Erholung, Schlaf, körperliche Bedürfnisse, soziale Beziehungen und die eigene Gesundheit dauerhaft der Arbeit untergeordnet werden. "Aus der Forschung wissen wir, dass regelmäßige tägliche Mehrarbeit von drei bis vier Stunden mit einem deutlich erhöhten Risiko für Depressionen in Verbindung gebracht werden kann", so der Diplom-Psychologe.

Weitere Warnzeichen können sein:

Vorbeugend kann eine ehrliche Beobachtung des eigenen Zeitverbrauchs hilfreich sein. Verbindliche Erholungszeiten, Hobbys und die Bereitschaft, insbesondere im beruflichen Umfeld Aufgaben und Verantwortung abzugeben, können ebenfalls unterstützen.

Bei deutlichen Warnzeichen sollten Betroffene aber nicht erst warten, bis die Belastung weiter zunimmt. Poppelreuter rät, frühzeitig professionelle Beratung oder psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, "wenn Kontrollverlust, gesundheitliche Beschwerden oder deutliche zwischenmenschliche Konflikte auftreten". Es gibt verschiedene Maßnahmen, die Betroffenen helfen können. Hilfe gibt es zum Beispiel bei speziellen Beratungsstellen, in psychotherapeutischen Praxen und bei Selbsthilfegruppen.