Problematischer Medizintourismus in Plastischer Chirurgie

"Die Nachfrage nach ästhetischer Chirurgie ist rasant gestiegen. Der damit einhergehende Anstieg grenzüberschreitender medizinischer Behandlungen belastet die europäischen Gesundheitssysteme zunehmend mit importierten Komplikationen", schrieben jetzt europäische Fachleute für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie unter Cenk Demirdover (Izmir) und seine Co-Autoren, unter ihnen auch Dolores Wolfram (Innsbruck), im "Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery" in ihrer Vorabpublikation (online; doi: 10.1016/j.bjps.2026.07.022).

Die europäische medizinische Fachgesellschaft (ESPRAS) verteilte deshalb zwischen Dezember 2025 und Februar 2026 einen anonymen Online-Fragebogen (43 Fragen in drei thematischen Abschnitten) an ihre nationalen Mitgliedsgesellschaften. Dieser erfasste die Behandlungspraxis bei "internationalen" Patienten, das Management von Komplikationen nach jeweils im Ausland durchgeführten Eingriffen und schließlich gewünschte Schutzmaßnahmen und Reformen in der Gesundheitspolitik, um die auftauchenden Probleme zu beherrschen.

Insgesamt gab es 250 Rückmeldungen von Fachärzten für Plastische Chirurgie aus insgesamt 36 Ländern. 92 Prozent der Teilnehmer besaßen eine nationale oder internationale Facharztanerkennung für ihren Tätigkeitsbereich.

Die häufigsten Eingriffe bei internationalen Patientinnen waren Brustvergrößerungen (86), Brustverkleinerung bzw. Eingriffe zur Straffung von Brüsten (82) und Bauchdeckenstraffung (80). Die Operation im Ausland war bei weitem nicht immer ohne negative Begleiterscheinungen. "89 Prozent der Befragten hatten in den vorangegangenen fünf Jahren Komplikationen nach im Ausland durchgeführten Eingriffen behandelt", schrieben die Fachleute.

Am häufigsten waren Komplikationen nach Bauchdeckenstraffungen (144), Brustvergrößerungen (106) und nach Fettabsaugen (76) aufgetreten, so die Teilnehmer an der Umfrage. Aufgehen von Wundnähten und Nekrosen waren mit 156 Fällen die am häufigsten registrierten Probleme. Dann folgten Infektionen (131).

Für den Medizintourismus nannten die Patientinnen bzw. Patienten am häufigsten die Kosten für die Eingriffe (49,8 Prozent). Bei den Umfrageteilnehmern gaben 77,2 Prozent an, dass Gewinnmaximierung durch die Leistungserbringer bei weniger Patientensicherheit der am meisten problematische Faktor für Komplikationen gewesen sei. Verbindliche internationale Qualifikationsstandards (35,6 Prozent) und eine strengere Regulierung der Leistungserbringer (23,6 Prozent) wurden am häufigsten als politische Prioritäten befürwortet.

"Europäische Plastische Chirurgen beschreiben eine fragmentierte Landschaft, in der ein regulierter Kern neben einer unregulierten kommerziellen Peripherie existiert. ESPRAS schlägt ein Vier-Säulen-Modell vor - öffentliche Chirurgenregister, Akkreditierung von Einrichtungen und Fachkräften, obligatorische Versicherung für den Fall von Komplikationen und harmonisierte europäische Leitlinien für Patienten und Chirurgen - als Grundlage für eine koordinierte europäische Antwort", schrieben die Autoren in ihrer Zusammenfassung.