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2.976 verletzte Polizisten im Jahr 2025

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Im Jahr 2025 wurden 2.976 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt, davon 1.463 durch fremde Gewalt. Dieser Wert stellt einen leichten Anstieg gegenüber dem Jahr 2024 (2.581 Verletzte, davon 1.132 durch fremde Gewalt) dar, teilte das Innenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit und verwies auf den konsequenten Ausbau der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich.

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Ziele seien eine weitere Professionalisierung des Einsatztrainingskonzepts und die Schaffung optimaler und einheitlicher Trainingsbedingungen für unterschiedlichste Einsatzlagen, hieß es in der Mitteilung. Langfristig soll es in jedem Bundesland zentrale Einsatztrainingszentren geben.

"Polizistinnen und Polizisten müssen auf viele unterschiedliche Einsatzlagen vorbereitet sein", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Der Ausbau und die Modernisierung der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich ist wichtig für die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten und der Bevölkerung."

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