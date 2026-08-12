2.976 verletzte Polizisten im Jahr 2025

Ziele seien eine weitere Professionalisierung des Einsatztrainingskonzepts und die Schaffung optimaler und einheitlicher Trainingsbedingungen für unterschiedlichste Einsatzlagen, hieß es in der Mitteilung. Langfristig soll es in jedem Bundesland zentrale Einsatztrainingszentren geben.

"Polizistinnen und Polizisten müssen auf viele unterschiedliche Einsatzlagen vorbereitet sein", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). "Der Ausbau und die Modernisierung der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich ist wichtig für die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten und der Bevölkerung."