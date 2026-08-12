ABO

Niedrigwasser - Zwei Kriegsschiffe in der Donau in NÖ zu sehen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Wracks ragen bei Ardagger aus der Donau
©APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Aufgrund der niedrigen Pegelstände ragen bei Ardagger (Bezirk Amstetten) derzeit die Wracks von zwei Kriegsschiffen aus der Donau. Die ehemaligen deutschen Artilleriefährprahme wurden 1945 von US-amerikanischen Panzern beschossen. Aufgrund der Schäden mussten die Schiffe zunächst anlegen und wurden danach durch Sprengungen von der eigenen Mannschaft versenkt, wie Nachforschungen zeigen. Bergungsversuche schlugen fehl, wie auch Medien berichteten.

von

Die Wracks zeugen "von den Kampfhandlungen der letzten Kriegstage 1945 in Österreich", haben Nachforschungen des Hobby-Historikers Gerald Tagwerker in den vergangenen Jahren ergeben. Die Schiffe gerieten in einem Gefecht mit sechs bis acht US-amerikanischen Panzern unter Beschuss. Sie waren nicht mehr fahrtüchtig und dürften von den Deutschen versenkt worden sein. Die Historie der Wracks wurde im Zuge der Auswertung von US-Lageberichten, dem Tagebuch eines Schiffsmaschinisten, Zeitzeugeninterviews, 3D-Aufnahmen und eines Tauchganges geklärt.

Anlass zur Sorge über etwaige verbliebene Munitionsteile bestehe Berichten zufolge laut Bürgermeister Johannes Pressl (ÖVP) übrigens nicht. Die Schiffe seien schon vor langer Zeit entschärft worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
2.976 verletzte Polizisten im Jahr 2025
Politik
2.976 verletzte Polizisten im Jahr 2025
Nachtschichtarbeit erhöht Long-Covid-Risiko dramatisch
Technik
Nachtschichtarbeit erhöht Long-Covid-Risiko dramatisch
Waldbrände in Österreich seit 2006
Technik
Hitze - Forscher: "Waldbrände sind ein Ausdruck des Klimawandels"
++ ARCHIVBILD ++ Am Mittwochabend sind Sonnenfinsternis-Brillen gefragt
Technik
Sonnenfinsternis am Abend und Sternschnuppen in der Nacht zu sehen
Die vier Freisprüche im Tierquäler-Prozess sorgten für Online-Hass
Politik
Tiroler Tierquäler-Prozess: StA nach Drohungen eingeschaltet
Trockenste Periode in Ostösterreich
Technik
Hitze - Dauer und Lückenlosigkeit machen die Dürre "außergewöhnlich"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER