PHP: Zwei kritische Sicherheitslücken erlauben Schadcode auf Webservern, Update nötig

Die Entwicklerinnen und Entwickler der Skriptsprache PHP haben am Mittwoch außerplanmäßige Sicherheitsupdates veröffentlicht. Sie schließen zwei kritische Lücken mit den Kennungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Beide erlauben es Angreifern, über das Netz ohne Anmeldung eigenen Code auszuführen, und zwar mit den Rechten des Webserver-Prozesses. Das Sicherheitsteam bewertet sie mit 9,2 von 10 möglichen Punkten auf der CVSS-Skala und ruft alle Nutzerinnen und Nutzer auf, sofort zu aktualisieren.

Abgesichert sind die Versionen PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 und 8.2.35. Alle älteren Ausgaben dieser Reihen sind verwundbar. PHP 8.1 und frühere Versionen erhalten vom Projekt selbst keine Updates mehr, für die Reihen 7.4, 8.0 und 8.1 stehen laut PHP aber nachträglich angepasste Korrekturen bereit. Linux-Distributionen und Anbieter mit Langzeitunterstützung haben die Patches vorab erhalten.